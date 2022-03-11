Каковы цены на бензин в Мехико 11 марта

Узнайте средние цены на бензин и дизельное топливо на заправках в Мехико 11 марта этого года. Помните, что стоимость топлива меняется ежедневно, поэтому важно быть в курсе его стоимости.

: 22 170 песо: 24,202 песо: 23 073 песо

Цены сообщаются владельцами разрешений онлайн в соответствии с обязательство, установленное в Соглашении No. A/041/2018 Комиссии по регулированию энергетики.

Стоимость топлива может варьироваться в Мексике из-за множества факторов, таких как справочные расходы, налоги и логистика.

Базовая стоимость основана на международных ценах на нефть, поскольку нефть котируется в долларах во всем мире, поэтому средняя стоимость топлива изменяется в зависимости от обменного курса доллара и песо.

В Мексике налог также уплачивается на потребленный бензин, называемый Федеральным акцизным налогом на производство и услуги (IEPS), который определяется Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) и влияет на цену топлива.

Затраты также могут измениться по логистическим причинам, например, по транспортировке и хранению, если цены на топливо вырастут при транспортировке нефти и очищенного бензина в трубах или на судне, затраты увеличатся.

Другие факторы, влияющие на цены на бензин, определяются географическим положением.

Узнать цену на бензин по сезону

Чтобы узнать цену на бензин за станцию, вы можете получить доступ к следующему веб-сайту правительства Мексики.

Федеральная прокуратура по защите прав потребителей (Profeco) также предоставляет пользователю доступ к сайту, чтобы предоставить актуальную информацию о заправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам во всей Мексике.

Страница Profeco называется «Кто есть кто в бензине», которая построена на отчетах Комиссии по регулированию энергетики (CRE) о розничной продаже бензина и дизельного топлива. Чтобы получить к нему доступ, вы можете перейти по следующей ссылке.

Profeco также предлагает пользователям приложение Litro X Llitro, доступное на iOS и Android, где вы можете сравнивать цены на близлежащих заправочных станциях, а также подавать жалобы и жалобы.

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ:

ЦЕНЫ НА ГАЗ БОЛЬШЕ

НОВОСТЕЙ