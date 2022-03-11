Стиральные машины, холодильники, телевизоры и многое другое отделаны на фоне обвала Гарбарино: где и когда состоится аукцион новой техники

Большое количество приборов, находившихся в филиале аргентинской компании Garbarino в Комодоро-Ривадавии, провинция Чубут, будет выставлено на аукцион в этом месяце по постановлению Федерального суда № 2.

Среди продуктов, выставленных на аукцион, есть холодильники, стиральные машины, телевизоры и электрические грили. Цель этой меры заключается в том, чтобы позволить бывшим работникам этого филиала получить соответствующую компенсацию, которая еще не выплачена.

Идея состоит в том, чтобы закончить мелкие предметы партиями и более крупные приборы, такие как стиральные машины, холодильники, светодиодные телевизоры, водонагреватели и электрические грили, индивидуально.

«Что касается небольших аксессуаров, то здесь есть машинки для стрижки волос, бритвы и электрические индюки», - сказал адвокат бывших сотрудников филиала Хосе Науэлуэн в заявлении El Patagonico.

Идея состоит в том, чтобы выставлять на аукцион мелкие предметы партиями и отдельно более крупную технику.

Будут также товары, которые в то время, когда помещения фирмы, предназначенные главным образом для сбыта бытовых товаров, бытовой техники, электроники и компьютеров, были удалены из-за дефектов, но так и не были отремонтированы. Они будут проданы с аукциона по более низкой цене.

«В рамках масштабного угона были некоторые вещи, которые были куплены в то время и которые по гарантии были возвращены для обслуживания и оставлены там. Есть такие вещи, как холодильник, который не работает в морозильной камере, но этот товар также будет продан с аукциона, за исключением того, что морозильная камера не работает. Идея состоит в том, чтобы выставить на аукцион все, что там есть», — сказал юрист.

По словам Науэльхуэна, этот аукцион возник в результате его решения после возбуждения судебного иска против компании. И в этой связи он заявил, что собранная сумма будет использована для выплаты части компенсаций бывшим работникам и все будет депонировано на судебный счет.

«Было много рабочих, которые боялись. Они не знали, что делать, и, к сожалению, те, кто не возбудил иск, были уволены», - сказал он. Они останутся в очереди и будут зависеть от того, что произойдет на национальном уровне».

Согласно их заявлениям, при вынесении судебного решения в ходе основного судебного разбирательства бывшим сотрудникам будет выплачиваться заработная плата на основе расчетов, которые им соответствуют на момент вынесения приговора. «Много это или мало, идея в том, что у них есть деньги, чтобы взыскать», - подчеркнул юрист.

Важно отметить, что в рамках аукциона будет проведено несколько электрометрических измерений, и все они новые. «Они закрыты пластиком и лентой. Они были выставлены в витрине», — уточнила Науэлуэн.

Когда и где состоится аукцион

Молоток Хосе Антонио Кинтеро проведет экскурсию по помещениям Комодоро Ривадавии 19 и 20 марта с 14 до 17 часов, чтобы заинтересованные стороны могли лично увидеть состояние приборов. Стоит отметить, что аукцион не будет иметь нижнего предела, но будет предлагать самую высокую цену.

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