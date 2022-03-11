Предупреждение о возможном увеличении числа чрезвычайных ситуаций из-за первого сезона дождей в году в Медельине

Местные власти в Медельине предупредили о начале первого сезона дождей в году, который продлится в марте, апреле и мае. Мэрия Медельина через Административный департамент управления рисками стихийных бедствий (Dagrd) предупредила, что за это время количество чрезвычайных ситуаций может увеличиться.

Поэтому в этом сезоне, в котором это климатическое явление, как ожидается, будет продолжаться, власти заверили, что граждане должны быть внимательны к возможным инцидентам, таким как массовые перемещения, наводнения и проливные проспекты, главным образом в районах склонов и отступлений оврагов, которые становятся критические и самые осторожные моменты.

Важно помнить, что при периодическом и продолжительном выпадении осадков в таком районе, как Медельин, возникновение таких инцидентов, как увеличение массовых перемещений или оползни, с большей вероятностью связано с количеством осадков, накопленных на земле.

Хотя первые месяцы года соответствуют сухому сезону, в этом году было замечено, что из-за влияния явления Ла-Нинья в Медельине выпало больше дождей, чем ожидалось, согласно историческим данным.

Рекомендации в отношении возможных рисков, связанных с сезоном дождей

Мэрия Медельина вместе с Dagrd опубликовала список рекомендаций для граждан, которые следует учитывать в этом новом сезоне дождей.

- Постоянно проверяйте уровень потоков, чтобы своевременно принимать меры в случае увеличения потока.

- Соблюдайте осторожность во время прогулок или поездок к рекам и ручьям. Если начинается дождь и происходит изменение канала или громкие звуки, рекомендуется отойти, так как может произойти внезапное увеличение из-за увеличения количества осадков.

- Избегайте таких вмешательств, как сокращения на склонах без технической поддержки, чтобы не способствовать массовым движениям.

- Собирайте воду с крыш с помощью каноэ и водосточных труб, чтобы избежать эрозионных процессов и насыщения почвы.

- Произведите надлежащую утилизацию отходов и мусора, чтобы предотвратить засорение потоков и стоков.

- Будьте очень внимательны к грозе и не находитесь в открытом поле, когда они случаются.

- Воздержитесь от вождения во время дождя. Это снижает видимость и увеличивает риск несчастных случаев.

- Во время событий с поражением электрическим током рекомендуется отключать элементы, работающие от питания.

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