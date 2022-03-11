Война ударяет по экономике России и ведет ее к рецессии

(Bloomberg) Через две недели после вторжения России в Украину внутренние издержки войны уже сравниваются с худшими рецессиями, которые страна пережила за более чем два десятилетия пребывания у власти президента Владимира Путина.

Под воздействием международных санкций российская экономика, которая должна была расширяться второй год подряд, за считанные дни резко изменилась. В одной из первых оценок уже нанесенного ущерба модель Bloomberg Economics Nowcast предсказывает, что производство упало примерно на 2%, что соответствует ежегодному сокращению во время пандемии в 2020 году.

Снижение будет означать, что, согласно прошлогодним ценам, более 30 миллиардов долларов США из годового валового внутреннего продукта России было уничтожено. Первоначальный прогноз Bloomberg Economics заключается в том, что в 2022 году ВВП России упадет примерно на 9%.

Путин попытался успокоить россиян в пятницу, настаивая на том, что Советский Союз вырос и «добился колоссальных успехов», находясь под санкциями.

Но глубина внутренних трудностей вполне может проверить решимость нации, если война в Украине перерастет в затяжной конфликт и повлечет за собой дополнительные санкции. Россия уже приближается к одному из самых больших пиков инфляции в этом столетии, и риск дефицита заставляет правительство ввести ограничения на экспорт.

Индикатор активности Bloomberg Economics говорит о том, что обвал в первые дни войны напоминает спады во время COVID-19 и мирового финансового кризиса. В 2009 году валовой внутренний продукт сократился почти на 8 процентов.

Перспективы влияния войны и санкций на российскую экономику

Перспективы на следующий год неустойчивы, и оценки сильно различаются среди экономистов: от призыва Института международных финансов (IIF) к «очень глубокой рецессии» на 15% до сокращения на 7%, запланированного JPMorgan Chase & Co. и Голдман Сакс Груп Инк.

Бэнк оф Америка Корп. Согласно базовому прогнозу, ВВП упадет примерно на 13% в этом году с возможным более глубоким падением, если закупки энергии в России будут приостановлены. Мартовский опрос аналитиков Банка России показал, что экономика, как ожидается, сократится на 8% в этом году по сравнению с февральским прогнозом роста на 2,4%.

Худшее еще впереди

Согласно небольшому количеству доступной информации, Nowcast указывает на большой экономический эффект. Но, учитывая масштабы потрясений в российской экономике, скорее всего, наступит гораздо более серьезная рецессия.

Этот шаг может недооценивать масштабы падения, потому что цены на акции являются одним из четырех основных компонентов, а длительное закрытие местных фондовых рынков ограничивает объем данных. Bloomberg Economics учла динамику российских ценных бумаг до того, как MSCI Inc. исключила их из своих индексов.

Другие данные, используемые для измерения активности, включают обменный курс рубля к доллару, доходность корпоративных облигаций и цены на нефть.

Несмотря на контроль над движением капитала и самое большое повышение процентной ставки почти за два десятилетия, рубль потерял около 37% своей стоимости в этом году.

В четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Россия движется к «глубокой рецессии»: падение рубля ведет к росту инфляции и наносит серьезный ущерб покупательной способности российского населения.

Оригинальное примечание:

через две недели после войны российская экономика редко развивалась хуже, чем сейчас

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