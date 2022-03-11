Война в Украине подорожала на глобальную продовольственную помощь ООН

Женева, 11 марта Рост цен на продовольствие, вызванный войной между Украиной и Россией, двумя крупнейшими мировыми экспортерами в этом секторе, уже влияет на глобальную гуманитарную помощь, предоставляемую Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), которая увеличилась на 50%. «В настоящее время нам приходится ежемесячно платить на 71 миллион долларов больше за наши операции», — подчеркнул сегодня представитель ВПП Томсон Фири, подчеркнув, что рост расходов «снижает нашу способность помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, в год, когда мир переживает беспрецедентный год голода». Россия и Украина разделяют Черноморский бассейн, один из основных районов сельскохозяйственного производства в Европе, и до начала конфликта на них приходилось 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 76% продукции из подсолнечника. В настоящее время ВПП ООН концентрирует поставки продовольственной помощи в Йемене, Сирии, Эфиопии, Афганистане, Южном Судане, Буркина-Фасо, Ливане, Малави, Мозамбике и Сомали. ШЕФ абк/иг