Насилие и гомофобия оставляют Мексику плохо для чемпионата мира-2026

Мексику, страну, жизнь которой изменяет насилие, по-прежнему потрясена жестокостью футбольных инцидентов, что вызывает сомнения в появлении торговли наркотиками на стадионах и способности страны совместно организовать чемпионат мира по футболу в 2026 году.

Фанаты «Лос-Гальос-де-Керетаро» жестоко напали на нескольких приезжих болельщиков «Атласа» в прошлую субботу на стадионе «Ла Коррегидора», в результате чего 26 получили ранения и 17 арестованы.

Неистовые болельщики обоих клубов сталкивались несколько раз, но никогда с такой жестокостью.

«Этот уровень насилия свидетельствует о невидимом и молчаливом проникновении преступных групп, групп, связанных с плакатами и спортивными развлекательными барами в мексиканском футболе», — сказал AFP Уго Санчес Гудиньо, профессор факультета политических наук Автономного университета Мексики.

- «Бой в стиле наркотики» -

«Обычно, когда два бара в Мексике соперничают и сталкиваются друг с другом, это как в любом уличном судебном процессе, но то, что произошло в Керетаро, было с большим насилием и определенными чертами торговли наркотиками», - сказал коллега-исследователь.

Санчес Гудиньо сказал, что «когда две организованные преступные группы сталкиваются друг с другом, наиболее жестокая группа снимает рубашки или раздевается и избивает их, это свидетельствует о том, что эти преступные группы находятся в этих барах».

Мексика была вовлечена в спираль насилия с 2006 года, когда правительство начало операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой уже погибло около 340 000 человек, в основном из-за столкновений между преступниками. В 2021 году было зарегистрировано 33 308 убийств (26 на 100 000 жителей).

Мексиканские футбольные деятели считают санкции, применяемые футбольными властями, «слабыми» и считают, что они упустили возможность раз и навсегда покончить с группировками насилия.

Бар «Керетаро» был лишен возможности посещать домашние матчи его команды в течение трех лет, а приезжих - в течение года, в то время как бар «Атласа» всего полгода на чужом корте.

Кумир Куаутемок Бланко, нынешний губернатор штата Морелос, отметил, что эти группы «вредят футболу». «Они должны быть удалены, что дает мне больше безопасности, чтобы пойти на стадион», - сказал он.

В том же ключе чилийский Карлос Рейносо, фигура 70-х годов, заявил, что «Федерации не хватало здесь», и назвал «отклонением» то, что бары не были запрещены.

Но Санчес Гудиньо считает, что если бы клубы не сократили эти группы на корню, это потому, что «бары в Мексике — это органическое подразделение команд, исчезновение которых было бы как автогол».

- Мир-2026 под сомнением в Мексике? -

Шокирующий эпизод насилия в Керетаро, а также постоянные гомофобные высказывания на стадионах ацтеков, особенно во время игры национальной сборной, вызвали вопросы о том, подвергается ли Мексика риску как соорганизатора чемпионата мира 2026 года. Мексика — единственная страна, которая принимала три чемпионата мира (1970, 1986 и 2026).

Несмотря на опасения, что ФИФА накажет Мексику за насилие, Йон де Луиза, президент Мексиканской федерации футбола (FMF), говорит, что спокоен.

Хотя ФИФА и Конкакаф «выразили нам свою обеспокоенность (...) «ничего не обращалось по поводу возможности того, что Мексика рискует потерять место проведения чемпионата мира 2026 года», - сказал он.

Мексика является одной из стран, которая оставляет больше всего денег на чемпионатах мира, и «санкционирование FMF, не участвуя в чемпионате мира через четыре года, также было бы собственной целью ФИФА», говорит Санчес Гудиньо.

По оценкам, 43 000 мексиканцев посетили «Россию-2018», а 80 000 человек поедут в Катар-2022.

По данным Boston Consulting Group, Мексика, Канада и Соединенные Штаты, три страны, принимающие чемпионат мира 2026 года, получат прибыль от 3 до 4 миллиардов долларов от билетов на стадионы, туризма, рекламы и торговли.

— Гомофобный крик, еще одно пятно —

Более безотлагательно искоренить гомофобные крики на стадионах, за что Мексика уже несколько раз подвергалась санкциям ФИФА.

Через две недели триколор примет своего соперника из США на стадионе «Ацтека» на отборочный турнир Конкакаф к Catar-2022, а 30 марта примет Сальвадор.

В этих двух играх ФМФ будет применять стратегию предварительного выявления посетителей стадиона, чтобы найти тех, кто бросает гомофобный крик «путо», когда вратарь соперника готовится взять из своей цели, и санкционировать его пятилетним запретом на вход на стадионы.

Перед лицом чемпионата мира 2022 года FMF опасается в краткосрочной перспективе, что рецидивизм в словесной агрессии приведет к снижению очков ФИФА в отборочном раунде в Катаре, который находится на решающей стадии.

бур-ол/lbc