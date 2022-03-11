Видеопрогнозы на испанском языке в 13:00 по Гринвичу

= ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ =

Россия инициирует действия против штаб-квартиры Facebook за призывы к «убийству» россиян

МОСКВА: Россия объявила в пятницу, что возбудит судебный иск против Meta, материнской компании Facebook и Instagram, за смягчение своих правил в отношении насильственных сообщений, направленных против российской армии и руководства.

(Интернет-конфликт между Россией, США и Украиной — 17:00 по Гринвичу)

Украина обвиняет Россию в нападении на гуманитарный коридор, в то время как эвакуированных 100 000

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в танковой атаке по маршруту, по которому должны были проходить гуманитарные материалы для осажденного порта Мариуполь.

(Конфликт беженцев между Украиной и Россией — уже доступен)

Путин: Россия сохраняет весь экспорт энергоносителей и предупреждает о росте цен на продовольствие

МОСКВА: Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что его страна сохраняет все поставки нефти, несмотря на санкции из-за конфликта с Украиной. Он также предупредил о возможном росте цен на продукты питания из-за влияния на экспорт удобрений.

(Россия, Украина, конфликт, энергетика, продовольствие, инфляция, экономика, нефть, газ - теперь доступно)

= ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ =

Китай ограничивает 9 миллионов жителей из-за вспышки COVID-19 через два года после пандемии

ШАНХАЙ: Столкнувшись с самым сильным за последние два года всплеском эпидемии, вызванным главным образом омикронным вариантом коронавируса, китайские власти распорядились в пятницу ограничить 9-миллионный город Чанчунь на северо-востоке страны.

(Здоровье эпидемического вируса Китая - 15:30 по Гринвичу)

Япония незаметно отмечает 11 лет цунами и Фукусимы

АЭС ФУКУСИМА: В пятницу Япония спокойно отметила тройную катастрофу 11 марта 2011 года, когда одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в мире, вызвало смертельное цунами, которое, в свою очередь, вызвало ядерную катастрофу на Фукусиме.

(Авария на АЭС Фукусима в Японии — 16:00 по Гринвичу)

Столкновения перед Конгрессом Аргентины во время дебатов по соглашению с МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС: В четверг протестующие столкнулись с полицией в Буэнос-Айресе перед штаб-квартирой Конгресса, в то время как депутаты обсуждали соглашение о реструктуризации долга Аргентины с МВФ в 45 миллиардов долларов.

(Парламент экономики политического долга Аргентины — уже доступен)

Солдат, убивший «Че» Гевару, погиб в Боливии

ЛА ПАС: Боливийский солдат Марио Теран Саласар, утверждавший, что убил аргентинско-кубинского партизана Эрнесто «Че» Гевару в 1967 году, скончался в четверг в возрасте 80 лет в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, на востоке Боливии, сообщили его родственники.

(Боливия Куба Аргентина история политической смерти - теперь доступно)

Амнистия Конгресса Эквадора 268 коренным народам, защитникам окружающей среды и политикам

КИТО: Конгресс Эквадора объявил амнистию 268 представителей коренных народов, защитников окружающей среды и политиков, привлеченных к ответственности за участие в 2019 году в жестоких антиправительственных протестах, в результате которых погибли одиннадцать человек, что президент Гильермо Лассо назвал «несправедливостью».

(Среда демонстраций коренных народов в политическом парламенте Эквадора - теперь доступна)