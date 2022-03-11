Оппонент из Венесуэлы ожидает, что Борьк будет работать на мигрантов в Чили

Каракас, 11 марта Венесуэльский оппонент Карлос Валеро заявил в пятницу, что ожидает, что новый президент Чили, прогрессивный Габриэль Борич, будет работать вместе с античавистским блоком в пользу венесуэльских мигрантов и защиты прав человека в регионе. «Мы поздравляем народ, чилийскую демократию и надеемся, что с новым президентом Габриэлем Боричем продолжим работать на венесуэльских братьев, которые находятся в Чили, защиту прав человека и демократических ценностей в Латинской Америке», - написал Валеро в своем аккаунте в Twitter. Борич занял пост президента Чили в пятницу после победы ультраконсервативного Хосе Антонио Каста во втором туре выборов в этой стране, 19 декабря, набрав 55,8% голосов, что почти на 12 пунктов больше, чем его соперник на выборах. Борьба с пандемией, хрупкость экономики, конфликт в регионе Араукания и беспрецедентный миграционный кризис — это одни из самых насущных проблем, с которыми придется столкнуться новому президенту Чили. С февраля 2021 года на долю полиции приходилось более 50 000 нелегальных доходов в Чили из-за несанкционированных пересечений границы с ежедневным потоком сотен людей. Масштабы этого беспрецедентного миграционного перемещения в Чили и остальную часть Южного Конуса в результате исхода венесуэльцев, который уже достиг почти 6 миллионов человек, вызвали беспрецедентный гуманитарный кризис на севере страны. В Чили насчитывается 1,4 миллиона мигрантов, что составляет более 7% населения, и наиболее многочисленными являются венесуэльцы, за которыми следуют перуанцы, гаитяне и колумбийцы.