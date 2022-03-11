Венесуэльская Аристегиета потеряла страх перед травмой, чтобы проявить себя в Пуэбле

Пуэбла (Мексика), 11 марта Венесуэльский Фернандо Аристегиета признал в эту пятницу, что ему пришлось потерять страх получить травму снова после того, как получил пару переломов в лице, которые угрожали ослепить его, чтобы он сиял, как смертельный нападающий с мексиканской Пуэблой. «На прошлом турнире у меня была сильная травма, не столько из-за того, что вы покидаете корт, сколько из-за того, что вы боитесь, потому что это поставило под угрозу мое зрение, которое является одной из самых ценных вещей человека», - пояснил на пресс-конференции капитан сборной Венесуэлы на последнем Кубке América, забивший свой первый требл с «Пуэблой». Аристегиета подписал контракт с Пуэблой на предыдущем турнире, чтобы компенсировать поражение перуанского нападающего Сантьяго Орменьо и стать первым выбором во главе с аргентинским тренером Николасом Ларкамоном. Однако, когда он получил перелом верхней челюсти лица с левой стороны и на дне левой орбиты, он перенес операцию и находился вне кортов через месяц после первых семи матчей с «Пуэблой». «Этого страха я никогда не испытывала, даже когда начинала свою карьеру, у меня не было травмы крестообразной связки, когда я вернулась, я не испытывала страха, и на этот раз это произошло. Это был процесс повторной адаптации игры в футбол и попытки думать, что шансы на то, что это произойдет снова, невелики и отдать его вперед», - признался он. В своем первом турнире 29-летний стрелок забил гол в 12 матчах, а в нынешнем Клаусуре-2022 у него пять в восьми поединках, что делает его третьим по величине бомбардиром конкурса. «Мой процесс адаптации в Пуэбле еще не завершен. Те, кто эмигрировал, знают, что это так: когда вы находитесь вдали от дома, вы находитесь в постоянном процессе адаптации, иногда наступают лучшие времена, чем другие, чем дольше вы находитесь в одном месте, вы начинаете рисковать и способствовать этим изменениям или взлетам и падениям, потому что вы заводите друзей и находите себя в городе», — добавила Аристегиета. Уроженец Миранды похвастался высоким уровнем, который его соотечественники имели в Клаусуре, в которой зарегистрированы венесуэльцы Хон Мурильо, в Сан-Луисе; Эдуард Белло, в ФК Масатлан; Еферсон Сотельдо, в УАНЛ Тигрес; Ромуло Отеро, в Крус-Азуле, и он. «Время, когда Отеро приехал в этом году, прошло неплохо. В Сан-Луис-Мурильо он делает хорошую работу, забил гол, он был острым. Сотельдо в Тигресе также хорошо сыграл, две передачи, чтобы решить матч, я думаю, что когда он вошел в лицо своей команды изменился. Эдуард Белло был опасен», - сказал он.