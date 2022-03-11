США: Сенат одобрил пакет помощи миллионерам для Украины

ВАШИНГТОН (AP) — Чрезвычайный пакет военной и гуманитарной помощи осажденной Украине и ее европейским союзникам на сумму 13,6 миллиарда долларов был легко одобрен в четверг в Конгрессе США, включив его в законопроект о государственных расходах, который чреват политическими наградами демократов и республиканцев.

В то время, когда вторжение, заказанное президентом России Владимиром Путиным, привело к гибели тысяч людей и вынудило бежать еще 2 миллиона человек, Сенат принял законопроект на 1,5 триллиона долларов с резким двухпартийным голосованием 68 - 31.