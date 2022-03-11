Сенат США принял законопроект о расходах на 13,6 миллиарда долларов для Украины

Вашингтон, 10 марта Сенат США одобрил в четверг крупный пакет расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает в себя помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов, средства против гендерного насилия и уход во избежание паралича правительства. 68 голосами за и 31 против Сенат дал зеленый свет бюджетной мере, которая уже была принята нижней палатой в среду и нуждается только в подписи президента США Джо Байдена, чтобы стать законом. Ожидается, что Байден поддержит эту меру до полуночи в эту пятницу, когда будут исчерпаны средства для администрации, которая в соответствии с новым законом будет финансироваться до 30 сентября. Обе стороны объединились вокруг Украины перед лицом войны, начатой Россией, поэтому законопроект включает 13,6 миллиарда долларов гуманитарной и военной помощи Украине и Восточной Европе по сравнению с 10 миллиардами, запрошенными Белым домом на прошлой неделе. «С помощью этих ресурсов мы сможем оказать историческую поддержку украинскому народу, который защищает свою страну и демократию», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после принятия этой меры. Согласно законопроекту, почти половина средств для Украины, 6,5 миллиарда, пойдет Министерству обороны, чтобы оно могло продолжать свои военные операции в странах НАТО Восточной Европы, а также отправлять в страну военные материалы. Ассигнования для Украины также включают около 4 миллиардов на помощь беженцам и вынужденным переселенцам, а 1,8 миллиарда будут направлены на удовлетворение экономических потребностей Украины и соседних с ней стран, например, в вопросах энергетики или кибербезопасности. Кроме того, 25 миллионов пойдут на методы борьбы с дезинформацией, а 120 миллионов - в Американское агентство международного развития (USAID) для помощи активистам и независимым СМИ. В общей сложности бюджетный пакет включает 782 млрд. долл. США на оборонные расходы, что на 5,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом; и еще 730 млрд. долл. США на финансирование национальных нужд в Соединенных Штатах. Эта мера включает средства на восстановление в силу закона о борьбе с гендерным насилием, известного под аббревиатурой на английском языке VAWA, который в течение десятилетий служил для финансирования программ помощи жертвам жестокого обращения и сексуальных надругательств, а также предоставлял им возможность добиваться правосудия в судах. Этот закон был принят в 1994 году и регулярно утверждался Конгрессом, пока консерваторы не допустили его истечения в 2019 году. Он также включает 400 миллионов на так называемые гранты Пелла для студентов университетов с низким доходом и 1 миллиард на исследования рака. Существует также финансирование, чтобы помочь Пуэрто-Рико «выйти из банкротства» и финансировать его программы питания и медицинского страхования для бедных (Medicaid), пояснил в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Текст пакета расходов был опубликован в среду и первоначально включал ассигнования в размере 15,6 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 по сравнению с 22,5 миллиардами, запрошенными Белым домом. Однако это положение пришлось отменить из-за расхождений между республиканцами и некоторыми демократами, к большому разочарованию Белого дома. ШЕФ бпм-лб/ррт