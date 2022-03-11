Организация Объединенных Наций, 11 марта Соединенные Штаты обвинили Россию в Совете Безопасности в том, что она ответила на уже подготовленный сценарий, заявив, что Украина имеет программу биологического оружия и осуществляет ее с помощью Соединенных Штатов, но сожалеют, что этот тезис также распространяемых Китаем «в поддержку России». Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила Совету, что, выдвинув обвинения в биологическом оружии, Россия «использует Совет для легитимизации и оправдания действий (президента Владимира) Путина». Специальное заседание Совета было созвано вчера поздно вечером Россией, чтобы осудить предполагаемую деятельность Соединенных Штатов на украинской территории по производству биологического оружия в военных целях. Российский посол Василий Небензя выступил перед своим американским коллегой, чтобы объяснить то, что он назвал «лишь малой частью» доказательств, которые, как утверждает его страна, есть: он говорил о тридцати лабораториях, «где проводятся очень опасные биологические эксперименты» под надзором Министерства обороны США. Небензя сказал, что патогены хранятся в этих лабораториях, а затем распространяются по всей Европе животными, как позвоночными (птицы и летучие мыши), так и беспозвоночными (блохи и вши), и все благодаря тому, что Украина, благодаря своему расположению в центральной Европе, является главным маршрутом миграции для многих животных. Сессия проходила с рядом неоднократных обвинений между Россией и Соединенными Штатами; в то время как тезисы Вашингтона были однозначно поддержаны европейскими странами Совета, китайский представитель был ближе к Москве, в то время как Индия оставалась равноудаленной между двумя великими державами.