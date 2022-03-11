США вводят санкции против россиян за поддержку ракетной программы Пхеньяна

Вашингтон, 11 марта Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против двух бизнесменов и трех российских компаний за поддержку Северной Кореи в «разработке» ее ракетной программы на фоне напряженности в связи с недавними запусками Пхеньяна. Казначейство заблокировало активы и сделки в соответствии с законодательством США компании Apollon и ее директора Александра Андреевича Гаевого, компании Zeel и ее директора Александра Александровича Часовникова и фирмы RK Briz. В заявлении Казначейства говорится, что это решение указывает на «сеть российских физических и юридических лиц, причастных к Северной Корее в приобретении их незаконных систем баллистических ракет». США подчеркнули, что с начала года Пхеньян выпустил 11 ракет, большинство из них в последние дни, что представляет собой «нарушение международного права и серьезную угрозу глобальной безопасности». По словам Вашингтона, эти менеджеры и компании предоставляли финансирование и технологии для операций, осуществляемых из Владивостока, российского города недалеко от границы с Северной Кореей, для поддержки развития оружейной программы Пхеньяна. В четверг Северная Корея выпустила два снаряда со своего восточного побережья из крупнокалиберной реактивной установки залпового огня, которая упала в Японском море, хотя и за пределами вод Японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). После этих событий правительство США обвинило Северную Корею в подготовке новой межконтинентальной ракетной системы, а в пятницу северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил пусковую базу и объявил о ее расширении. В заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал запуски баллистических ракет, выразив при этом приверженность «дипломатии», и призвал Пхеньян «вступить в диалог». «Тем временем мы продолжим применять и обеспечивать соблюдение существующих санкций, чтобы ограничить их способность продвигать свои незаконные программы в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявил Блинкен. ШЕФ ер/ссса/дмт