США планируют отозвать связанную с Россией торговую сделку и открыть двери для тарифов

Вашингтон, 10 марта Соединенные Штаты планируют принять меры по прекращению благоприятного торгового режима в отношении России, что откроет дверь для возможного введения тарифов на Москву в ответ на ее вторжение в Украину. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратится в Конгресс США в пятницу с просьбой отозвать из России так называемый режим «наибольшего благоприятствования», один из основополагающих принципов международной торговли, который поддерживается Всемирной торговой организацией (ВТО). Мера будет принята в координации с остальными странами-членами G7 и Европейским союзом (ЕС), который уже объявил о своем намерении действовать таким же образом, сообщил Efe в четверг источник, знакомый с планами президента. Украина и Канада уже отозвали у России статус «наиболее благоприятствуемой нации», и ЕС планирует сделать то же самое, сообщили в четверг дипломатические источники, близкие к ВТО. В Соединенных Штатах отзыв этого статуса понимается как приостановление нормальных торговых отношений с этой страной, и Конгресс должен дать зеленый свет этой инициативе. Ожидается, что эта мера будет продолжена, потому что отзыв этого преференциального торгового статуса России и Беларуси уже был в законопроекте, который был поддержан членами обеих партий, который Конгресс изучил на этой неделе. В конце концов, этот момент вышел за рамки версии, одобренной законодателями, потому что Белый дом попросил Конгресс предоставить больше времени для координации действий со своими союзниками. Байден, который сделает это заявление в своей речи в 10:15 в пятницу (15:15 по Гринвичу), «ценит двухпартийное руководство Конгресса» по этому вопросу и хочет, чтобы законодатели пошли на этот шаг, сообщил Эфе вышеупомянутый источник, осведомленный об объявлении, который попросил анонимности. На практике эта мера будет означать, что США и другие страны, которые примут решение, смогут облагать налогом импорт (тарифы) из России на желаемом уровне, отказывать российским компаниям в доступе на их рынки услуг и не защищать свои права интеллектуальной собственности. Статус «наиболее благоприятствуемой нации» существует для того, чтобы 164 страны, входящие в ВТО, не могли проводить дискриминацию между собой, поэтому, если стране предоставляется особое преимущество, то же самое следует делать со всеми другими членами организации. Законодательство по этому вопросу, которое было выдвинуто Конгрессом США и которое в конечном итоге вышло на первый план, включало план для США предложить исключить Россию из ВТО, что является беспрецедентным шагом. Правила ВТО не предусматривают какого-либо механизма для исключения государства-члена, и единственный способ сделать это — внести изменения в соглашения, на основе которых оно действует. Россия не является одним из основных торговых партнеров США, но двусторонний обмен примечателен: в 2019 году российский экспорт в североамериканскую страну составил 22,3 миллиарда долларов, по данным офиса торгового представителя США. ШЕФ фунт/gcf