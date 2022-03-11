США обнаруживают сторонников террористов в агентстве национальной безопасности

Вашингтон, 11 марта Министерство внутренней безопасности (DHS) обнаружило среди своих сотрудников по меньшей мере четыре случая «активного участия или поддержки» насильственной экстремистской деятельности, говорится в отчете, опубликованном в пятницу. Госсекретарь Алехандро Майоркас распорядился провести расследование почти год назад, и оно было проведено Рабочей группой по внутреннему обзору по вопросам бытового насильственного экстремизма. В исследовании было выявлено около тридцати жалоб в период с 2019 по 2021 финансовые годы, которые «характеризуются как потенциально связанные с насильственной экстремистской деятельностью». В заявлении Майоркаса говорится, что «каждый день более 250 000 преданных своему делу государственных служащих в DHS работают над обеспечением защиты сообществ по всей стране». «Чтобы мы могли продолжать выполнять свою миссию с честью и честностью, мы не потерпим актов ненависти или насильственной экстремистской деятельности внутри нашего ведомства», - добавил он. В докладе предупреждается, что Министерство внутренней безопасности «еще не приняло авторитетного определения «бытового насильственного экстремизма»». Это отсутствие, отмечает он, добавляет «нехватку персонала, специально подготовленного для выявления и сообщения о насильственной экстремистской деятельности». Еще одним недостатком является отсутствие «централизованной и общедепартаментской системы управления расследованиями, а также стандартизированных механизмов обмена информацией при расследовании обвинений в насильственной экстремистской деятельности». «Насильственный внутренний экстремизм представляет собой одну из самых серьезных террористических угроз для Соединенных Штатов», - заявили в группе. Еще в марте 2021 года в оценке, подготовленной Национальным разведывательным управлением, Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности, отмечалось, что агрессивные американские экстремисты, «мотивированные целым рядом идеологий и стимулируемые недавними политическими и социальными событиями, представляют серьезную угрозу для страны». Эта оценка, напомнившая сегодня DHS, указала на «новые социально-политические события, такие как истории о мошенничестве на недавних всеобщих выборах, обнадеживающее воздействие насильственного вторжения в Капитолий, условия, связанные с пандемией, и теории заговора, поощряющие насилие». В докладе, в котором больше места было уделено трудностям расследования, чем деталям предполагаемых инцидентов террористической деятельности, выявлено «35 жалоб в период с 2019 финансового года по 2021 финансовый год, которые были потенциально связаны с насильственной экстремистской деятельностью». Изучение этих утверждений позволило Рабочей группе выявить четыре инцидента, связанных с активным участием или поддержкой насильственной экстремистской деятельности за этот период». ШЕФ джаб/имс