США запрещают импорт российской водки, алмазов, рыбы и моллюсков

Вашингтон, 11 марта Президент США Джо Байден объявил в пятницу о запрете на импорт водки, алмазов, рыбы и морепродуктов из России в США в качестве санкции за российское вторжение в Украину. В телевизионном выступлении из Белого дома Байден подробно рассказал о вчерашнем решении прекратить выгодную торговую сделку с Россией и пояснил, что цель состоит в том, чтобы помешать бизнесу между Москвой и США. Президент США назвал продукты, импорт которых запрещен, «отличительными чертами» российской экономики, включив в них, помимо водки, желанную и символическую икру. Кроме того, он предупредил президента России Владимира Путина о том, что его страна заплатит «высокую цену», если она применит химическое или биологическое оружие на Украине, а также предупредил, что Вашингтон будет защищать «каждый дюйм» территории союзников по НАТО. Однако Байден настаивал на том, что хочет избежать любой прямой конфронтации между НАТО и Россией, потому что это будет означать начало Третьей мировой войны. Байден также заявил, что страны G7 будут работать над закрытием России любого источника финансирования со стороны международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). «Путин является агрессором и должен заплатить за это цену. Он не может продолжать предпринимать действия, угрожающие основам международного мира и стабильности, а затем просить международное сообщество о финансовой помощи», - сказал он. Несмотря на то, что об этом объявил Байден, выход так называемой сделки «наиболее благоприятствуемой нации» с Россией должен быть одобрен Конгрессом США, и ожидается, что это пройдет гладко при поддержке как демократов, так и республиканцев. Украина и Канада уже отозвали у России статус «наиболее благоприятствуемой нации», одного из основополагающих принципов международной торговли, который отстаивает Всемирная торговая организация (ВТО). По данным Белого дома, остальные страны-члены G7 и Европейский союз (ЕС) также последуют тем же шагам. ШЕФ дуга/сса