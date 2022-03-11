В Уругвае зарегистрировано 1513 новых случаев заболевания COVID-19 и восемь смертей

Монтевидео, 11 марта, Уругвай зарегистрировал в эту пятницу 1513 новых случаев заражения COVID-19 в день, когда умерли восемь человек с диагнозом коронавирус SARS-CoV-2, согласно ежедневному отчету Национальной системы чрезвычайных ситуаций (Синае). Из 9 088 анализов, проведенных в течение дня, 1513 показали положительные результаты, поэтому в Уругвае было зарегистрировано 862 153 случая с момента объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в южноамериканской стране из-за появления первых случаев 13 марта 2020 года. Из этого числа 10 636 человек — это люди, страдающие этим заболеванием, и 83 из них находятся в центрах интенсивной терапии. С другой стороны, в этот день погибло восемь человек, поэтому общее количество смертей от covid-19 увеличилось до 7083. Уругвай сталкивается со второй волной COVID-19 после того, как в декабре был обнаружен омикронный вариант коронавируса, что увеличило количество инфекций и смертей от этой болезни. Что касается вакцинации, то, согласно веб-монитору, разработанному Министерством здравоохранения, до 19 часов 25 минут (22,25 по Гринвичу) в эту пятницу 2 800 796 человек (79,05 процента населения) завершили свой график иммунизации двумя дозами китайских фармацевтических компаний Sinovac, англо-шведской AstraZeneca и американская компания Pfizer. Кроме того, 163 673 человека были привиты только первой дозой, а 2 060 491 человек получили бустерную дозу. ШЕФ смм/ррт