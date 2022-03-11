Уррехола говорит, что правительство Боррича — «новые, более современные левые»

Вальпараисо (Чили), 11 марта Новый министр иностранных дел Чили Антония Уррехола заявила сегодня, что кабинет Габриэля Борича хочет представлять новых левых в Латинской Америке, вдали от старых режимов, которые используют то же название. Выступая перед Эфе за несколько минут до торжественной церемонии смены командования в прибрежном городе Вальпараисо, министр иностранных дел признал, что они знают, что взгляд всего мира будет прикован к новой эре, которая открывается сегодня. «Очень большое приветствие, очень взволнованное в этот день. Я знаю, что есть большие ожидания для этого правительства не только в Чили, но и в остальном мире и в Латинской Америке», - сказал он. «Новые левые с современным мировоззрением, молодым взглядом, демократической перспективой, представленной в правах человека и феминистской политике», - добавила она. Борис, другой политик, сегодня вступает в должность президента Чили и в 36 лет становится самым молодым человеком, ставшим главой государства. ШЕФ ммм/джм/копия