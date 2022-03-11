Владелец Уралхима уходит с поста генерального директора и снижает долю владения на 50%

Международная редакция, 10 марта российский олигарх Дмитрий Мазепин, включенный в список тех, кто был санкционирован ЕС в связи с вторжением России в Украину, подал в отставку с поста исполнительного директора компании по производству удобрений «Уралхим», как сообщает в Москве агентство Интерфакс. Согласно сообщению, опубликованному сегодня утром, Мазепин также продал 52% контрольного пакета акций Базохимической компании «Уралхим», которая владеет ОАО «Объединенный химический Уралчел», одним из ведущих российских производителей удобрений, покупателю, личность которого не была предоставлена. Мазепина сменяет Дмитрий Коняев, бывший председатель совета директоров «Уралхима». Согласно информации, конгломерат удобрений «Уралхим» также владеет Уралкалием, одним из ведущих мировых производителей хлорида калия. В прошлую среду, 9-го числа, ЕС ввел санкции против 14 российских олигархов, среди которых, помимо Мазепина, генеральный директор российской авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, президент телекоммуникационного оператора «Ростелеком» Михаил Осеевский и зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова Александр Винокуров. ЕС считает, что они поддерживают тесные связи с Кремлем и участвуют в экономических секторах, которые обеспечивают существенный источник доходов для российского правительства, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине, и отмечает, что восемь из них приняли участие во встрече, созванной Президент России Владимир Путин, после начала вторжения. Примечание для подписчиков: Агентство EFE временно приостановило выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для своих журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. EFE будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе.