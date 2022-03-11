Универсальный нападающий открывает множество возможностей для команд MLB

Драфтинг Спорт, 11 марта Одним из пунктов, согласованных в новом трудовом пакте Главной лиги бейсбола (МЛБ), является игра с универсально назначенным нападающим, элемент, который повышает ценность группы бейсболистов, которые в настоящее время являются свободными агентами в Высших лигах. Универсальный бэтсмен вызвал изменение нормы в 15 командах, составляющих Национальную лигу, которые до этого сезона использовали питчера в наступательном порядке, где теперь они смогут использовать атакующего игрока. Эта модель, которая была внедрена на старой трассе во время 60 матчей сокращенного сезона 2020 года, увеличивает рыночную стоимость игрокам, которые испытывают трудности с обороной, но находятся на уровне биты. С этими новыми 15 местами для заполнения, наряду с 15 ранее существовавшими в Американской лиге, такие игроки, как доминиканец Нельсон Крус, который после ухода Дэвида Ортиса на пенсию стал обязательным эталоном на этой позиции в игре, становится большой ценностью для тех клубов, которые ищут для бэттера право силы, которое может играть в средней части состава. Несмотря на свой 41 год, Круз показал, что его бита продолжает быть продуктивной и что он находится в отличной физической форме, что добавило к результатам, достигнутым в прошлом сезоне, в котором он ударил за .265 с 32 хоум-ранами и 86 RBI, предсказывают, что у него будет интересный рынок в нынешнем свободном агентстве. Другим важным аспектом этого отклонения от нормы является то, что команды Национальной лиги, которые потеряли некоторых игроков на ключевой позиции, например, в случае с Лос-Анджелес Доджерс, которые видели своего самого ценного игрока Мировой серии Кори Сигера, который подписал сделку на 325 миллионов долларов на 10 лет с Рейнджерс Техаса, они могут искать летучую мышь, которая увеличивает их производство и которая не совсем играет на той же позиции. В этом случае «Доджерс» рассчитывают на Треа Тернер, который является оригинальным торпедным катером и может заполнить оборонительную пустоту, оставленную Сигером, позволяя команде нацелиться на таких игроков, как Фредди Фриман, естественный инициатор, который мог бы разделить пространство с Максом Манси, который является первым бейсменом команды Лос-Анджелеса, но который также может играть в качестве назначенного нападающего. Команды также имеют преимущество в том, что эта позиция позволит им иметь двух игроков с отличными инструментами для работы с битой, но тот факт, что они играли на одной позиции, не позволил им сохранить обоих игроков в составе, приняв решение отправить одного из них в младшую лигу. ШЕФ ч/мф/автомобиль