ООН: война навредит странам, импортирующим зерно

РИМ (AP) — Беднейшие страны Северной Африки, Азии и Ближнего Востока, которые сильно зависят от импорта пшеницы, подвержены риску существенного отсутствия продовольственной безопасности в результате войны России в Украине, и конфликт вот-вот приведет к росту цен на продовольствие, которые и без того являются заоблачной частью мира, продовольствие ООН агентство предупредило в пятницу.

На Украину и Россию — страну, которая попала под жесткие экономические санкции за вторжение в соседнюю страну две недели назад — приходится треть мирового экспорта зерна.

Учитывая, что интенсивность и продолжительность конфликта не определены, «потенциальные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров сырьевых товаров могут серьезно усугубить продовольственную безопасность во всем мире, в то время как международные цены на продовольствие и ресурсы уже высоки и уязвимы», сказал Цюй Дунъюй, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), базирующейся в Риме.

ФАО также отметила, что Россия является крупнейшим производителем удобрений и что ключевой компонент этих веществ — карбамид — вырос в цене в три раза за последние 12 месяцев.

Существует также неопределенность относительно того, удастся ли собрать украинскую пшеницу, которая будет готова в июне, поскольку «массовое перемещение населения сократило количество поденщиков и сельскохозяйственных рабочих. Было бы трудно получить доступ к сельскохозяйственным полям», — подчеркнул Цюй.

Порты Украины на Черном море закрыты, а ее правительство на этой неделе запретило экспорт пшеницы, овса, проса, гречки и некоторых других продуктов питания, чтобы избежать кризиса в своей собственной стране.

Запрет не распространяется на основные украинские мировые экспортные товары: кукурузу и подсолнечное масло. Вместе Украина и Россия поставляют 52% мирового экспорта подсолнечного масла. На их долю также приходится 19% мирового предложения ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы.

«Пока неясно, смогут ли (другие) экспортеры восполнить этот пробел», - сказал Цюй, предупредив, что запасы пшеницы в Канаде уже находятся на низком уровне.