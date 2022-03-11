Женская сборная Украины до 21 года прибыла в Польшу и отправится в Нидерланды

Мадрид, 11 марта Европейская федерация хоккея (ЕХФ) подтвердила в эту пятницу прибытие украинских игроков U21 в польский город Валч, где они останутся до своего перехода в Нидерланды, где их ждут игроки. Организация вместе с Международной федерацией (FIH) поблагодарила европейское сообщество за солидарность европейского сообщества со сборной Украины, в которой некоторые из ее игроков надеются принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 12 апреля в Почефструме ( Южная Африка). Два дня назад FIH подтвердила, что после исключения России из соревнований Австрия примет участие в турнире и впервые выступит в группе С вместе с Аргентиной, Кореей и Уругваем. Украина входит в группу B вместе с Англией, Ирландией и Южной Африкой. ШЕФ ВМО/МСУМ