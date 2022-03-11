Украинский беспилотник разбился в Хорватии без жертв

Загреб, 11 марта Украинский беспилотный разведывательный самолет потерпел крушение прошлой ночью в Загребе, не причинив никаких жертв, сообщает местная ежедневная газета, которая тем самым расширила подтвержденную Министерством внутренних дел информацию о падении неизвестного объекта. По данным полиции, на данный момент нет информации о возможных травмах, но несколько автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, получили повреждения. Министерство внутренних дел отметило, что на месте аварии были обнаружены обломки самолета, два парашюта и большая воронка. Около полуночи Загреб услышал громкий звук пролетающего над городом самолета, а затем мощную детонацию. Первые очевидцы позже распространили фотографии большого кратера, двух парашютов в близлежащих деревьях и останков самолета с опознавательными знаками на кириллице, который не используется в Хорватии, и красной звезды. Новостной портал 24sata утверждает, что Тайлер Рогоуэй, эксперт по военной авиации и редактор портала «Зона военных действий», после просмотра фотографий пришел к выводу, что это разведывательный беспилотник Ту-141 «Струж». Это устройство советского производства, использовавшееся в 1970-х и 1980-х годах, было модернизировано Украиной и снова введено в эксплуатацию с 2014 года. Устройство должно было сломаться и, таким образом, добраться до Хорватии, которая не имеет границы с Украиной, сначала пролетев около 700 километров над территорией Венгрии и Хорватии, не будучи обнаруженным.