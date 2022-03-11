Украина призывает Израиль закрыть доступ для кораблей и авиакомпаний из России

Иерусалим, 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что Израиль не предоставляет оборонительную технику Украине, и его правительство призвало эту страну закрыть порты и воздушное пространство для российских кораблей и авиакомпаний. «Президент Украины испытывает особые чувства к Израилю, потому что его мать еврейка», но он изо всех сил пытается понять нынешнюю позицию израильского правительства и его отказ привезти в Украину такие материалы, как шлемы или бронежилеты, заявил сегодня украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге в Тель-Авиве. Украина «часто запрашивала» оборонное оборудование у израильских властей, которые не предоставляли его, добавил главный представитель высшей украинской дипломатической миссии в Израиле. В свою очередь, он заверил, что в ближайшие дни обсудит с председателем парламента Израиля просьбу Зеленского обратиться к депутатам в виртуальном выступлении перед палатой. На данный момент нет установленной даты для этого, поскольку в ближайшие дни ожидается институциональный перерыв и парламентские реформы. Корнийчук также призвал израильские компании «прекратить сотрудничество с российскими компаниями» и «вести бизнес в России». Израильские власти сохраняют «взвешенную» позицию перед лицом российского вторжения в Украину из-за их деликатных отношений с Кремлем, что позволяет им атаковать проиранские позиции в Сирии. В то же время они пытаются стать посредниками для сближения позиций между Киевом и Москвой из-за хороших отношений с обеими странами, хотя до сих пор премьер-министр Израиля Нафтали Бенет не добился никакого прогресса в этой области. Израиль до сих пор не ввел санкций против России, в отличие от США, стран НАТО или Европейского союза. Украинский посол заявил сегодня, что его страна не может «диктовать» Израилю, «какие санкции» она должна применять, но заявил, что будет признателен, если израильское правительство «закроет свои порты для российских судов». Что касается воздушного пространства, то он говорит, что понимает, что Израиль может сохранить свою официальную авиакомпанию, EL AL, для полетов в Россию, чтобы забрать россиян еврейского происхождения, которые хотят эмигрировать в Израиль, но призвал его закрыть доступ и обращение к российским авиакомпаниям. Дипломат также отметил, что Израиль не оказывает большого влияния на достижение прекращения огня в украинской войне. «Израиль не имеет исключительных прав в посредническом процессе» с Россией, и «мне неизвестно о каких-либо неотложных задачах, которые он взял на себя в этой связи», - сказал посол. Он добавил, что исполнительная власть Израиля также не играет «особой роли или позиции» в украинско-российских переговорах, которые прошли вчера без достижения договоренностей при посредничестве Турции, на встрече министров иностранных дел России и Украины. ШЕФ дмма/пш