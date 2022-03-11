Украина осуждает, что Россия начала операцию под фальшивым флагом в Беларуси, чтобы участвовать во вторжении

A Russian Nona-SVK self-propelled artillery gun is seen during the International Army Games 2021 outside Moscow, Russia August 24, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

Украина заверила в пятницу, что Россия нанесла ракетный удар из воздушного пространства Украины по территории Беларуси, чтобы попытаться вовлечь Беларусь во вторжение в страну под председательством Владимира Зеленского.

Министерство обороны Украины обвинило Россию в ракетном обстреле села Копани с воздуха Украины, чтобы найти повод для ответа со стороны Беларуси, отметив, что это может произойти сегодня вечером.

Между тем, Государственный центр стратегических коммуникаций Украины заявил, что предварительные данные указывают на то, что белорусские войска могут начать вторжение в пятницу вечером.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил ранее в пятницу, что российские войска выпустили более 80 ракет по Украине из Беларуси. По оценкам, Россия запустила 800 ракет на территорию Украины. Киев опасается, что Минск, помимо поддержки вторжения, начнет активно участвовать в нем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник Владимира Путина, неоднократно отрицал, что его страна будет участвовать в наступлении на Украину или что он уже это сделал, но также указывал, что силы его страны «придут на защиту российского тыла силы в случае нападения».

Владимир Путин принял Александра Лукашенко в Кремле в пятницу

В этот день Лукашенко заявил, что если бы Владимир Путин не начал вторжение в Украину, украинская армия «атаковала» российские и белорусские войска во время проведения совместных учений. «Поэтому мы не развязывали эту войну, наша совесть чиста», - добавил он.

«Хорошо, что мы начали», - сказал он, добавив, что «биологическое оружие, крупнейшие атомные электростанции (...) и все это было готово взорваться».

«Повторяю: они не только готовились атаковать Донбасс, но и утверждали позиции для нападения на Беларусь», - сказал он, сказав Путину, что «ему не нужно никому оправдываться» для начала военного наступления.

Со своей стороны, Соединенные Штаты указали, что у них нет доказательств того, что Беларусь разместила войска в Украине, но не исключили, что это произойдет.

В свою очередь, правительство Беларуси опровергло информацию от правительства Украины. «Министерство обороны прямо заявляет, что сообщения о ракетном ударе по белорусскому селу — это полная чушь», — заявила в пятницу пресс-секретарь Инна Горбачева, которую цитирует государственное информационное агентство БелТА.

«До 6:30 дня, перед лицом претензий украинских официальных лиц и различных телеграм-каналов, ни средства наблюдения и разведки воздушного пространства, ни войска МЧС, дежурные в этих регионах, не подтвердили такую информацию», — говорится в сообщении прессы служба Министерства обороны.

«Министерство обороны отметило, что распространяемая информация об атаках на территорию Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой агитировать белорусское общество», — сказал он.

(По информации от EFE, Europa Press и Reuters)

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