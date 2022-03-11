Украина осудила, что Путин планирует атаку под «чужим флагом», чтобы спровоцировать ядерную катастрофу в Чернобыле

Россия готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции, чтобы создать «техногенную катастрофу», по мнению украинских спецслужб, что может иметь последствия по всей Европе и еще больше обострить военный конфликт.
Стратегия армии вторжения направлена на то, чтобы обвинить Киев, говорится в недавно обновленном докладе. «Подконтрольный России завод планирует создать техногенную катастрофу, поэтому оккупанты попытаются переложить ответственность на Украину», - говорится в сообщении, которое цитирует Daily Mail.
Электростанция была захвачена российской армией в первые дни вторжения. В настоящее время он не снабжен электропитанием и не передает информацию от систем мониторинга.
Как пояснил британский таблоид, источники в разведке сообщают, что российские войска собирают и охлаждают тела украинских солдат, погибших в боях в аэропорту Гостомеля — месте боевых действий под Киевом — а затем выдавали их за диверсантов.
Цель Владимира Путина, по мнению украинских агентов, состоит в том, чтобы «шантажировать мировое сообщество» санкциями против России и поставкой оружия Украине. Кроме того, катастрофа будет использована для оправдания применения большей силы против Украины, поскольку ее последствия с возможными радиоактивными осадками могут затронуть территорию России.
Жалоба поступила вскоре после того, как Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможной атаки Москвы с применением химического оружия на территории Украины.
Как сообщает The Guardian, западный чиновник заявил: «Я думаю, что у нас есть веские основания для беспокойства по поводу возможного применения нетрадиционных вооружений, отчасти из-за того, что мы видели в других сценариях. Например, то, что мы видели в Сирии, отчасти потому, что мы видели небольшую подготовку к этому в новых заявлениях под фальшивым флагом, а также в других признаках. Так что это серьезная проблема для нас».
Правительство Байдена публично предупредило в среду, что Россия может попытаться применить химическое или биологическое оружие на Украине, после того как Белый дом отклонил российские заявления о незаконной разработке химического оружия в стране, в которую она вторглась.
Ситуация на атомной электростанции
Чернобыльская электростанция в среду вышла из строя из-за атак российских войск, сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». «Боевые действия продолжаются, поэтому в настоящее время невозможно провести ремонтные работы и восстановить электроснабжение», — добавили в госкомпании.
Энергетическая компания уверяет, что внимательно следит за ситуацией и будет сообщать о любых изменениях в ситуации на этой электростанции, которая является главным героем крупнейшей ядерной аварии в истории Европы.
В четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудило нарушение дистанционной передачи данных своих систем наблюдения на Чернобыльской и Запорожской электростанциях, контролируемых российскими вооруженными силами.
На обоих объектах имеется большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива, а также других типов атомного материала. По данным органа, причина прерывания работы организма не ясна.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько дней предупреждает о необходимости заключения соглашения между воюющими сторонами войны, которое обеспечит безопасность украинских ядерных объектов в условиях российского вторжения.
(С информацией из EFE)
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