Украина осудила, что Путин планирует атаку под «чужим флагом», чтобы спровоцировать ядерную катастрофу в Чернобыле

FILE PHOTO: A general view shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl nuclear power plant, in Chernobyl, Ukraine, April 20, 2018. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Россия готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции, чтобы создать «техногенную катастрофу», по мнению украинских спецслужб, что может иметь последствия по всей Европе и еще больше обострить военный конфликт.

Стратегия армии вторжения направлена на то, чтобы обвинить Киев, говорится в недавно обновленном докладе. «Подконтрольный России завод планирует создать техногенную катастрофу, поэтому оккупанты попытаются переложить ответственность на Украину», - говорится в сообщении, которое цитирует Daily Mail.

Электростанция была захвачена российской армией в первые дни вторжения. В настоящее время он не снабжен электропитанием и не передает информацию от систем мониторинга.

Как пояснил британский таблоид, источники в разведке сообщают, что российские войска собирают и охлаждают тела украинских солдат, погибших в боях в аэропорту Гостомеля — месте боевых действий под Киевом — а затем выдавали их за диверсантов.

Цель Владимира Путина, по мнению украинских агентов, состоит в том, чтобы «шантажировать мировое сообщество» санкциями против России и поставкой оружия Украине. Кроме того, катастрофа будет использована для оправдания применения большей силы против Украины, поскольку ее последствия с возможными радиоактивными осадками могут затронуть территорию России.

Структура нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, который покрывает поврежденный четвертый реактор на атомной электростанции (Reuters)

Жалоба поступила вскоре после того, как Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможной атаки Москвы с применением химического оружия на территории Украины.

Как сообщает The Guardian, западный чиновник заявил: «Я думаю, что у нас есть веские основания для беспокойства по поводу возможного применения нетрадиционных вооружений, отчасти из-за того, что мы видели в других сценариях. Например, то, что мы видели в Сирии, отчасти потому, что мы видели небольшую подготовку к этому в новых заявлениях под фальшивым флагом, а также в других признаках. Так что это серьезная проблема для нас».

Правительство Байдена публично предупредило в среду, что Россия может попытаться применить химическое или биологическое оружие на Украине, после того как Белый дом отклонил российские заявления о незаконной разработке химического оружия в стране, в которую она вторглась.

Ситуация на атомной электростанции

Чернобыльская электростанция в среду вышла из строя из-за атак российских войск, сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». «Боевые действия продолжаются, поэтому в настоящее время невозможно провести ремонтные работы и восстановить электроснабжение», — добавили в госкомпании.

Энергетическая компания уверяет, что внимательно следит за ситуацией и будет сообщать о любых изменениях в ситуации на этой электростанции, которая является главным героем крупнейшей ядерной аварии в истории Европы.

В четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудило нарушение дистанционной передачи данных своих систем наблюдения на Чернобыльской и Запорожской электростанциях, контролируемых российскими вооруженными силами.

На обоих объектах имеется большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива, а также других типов атомного материала. По данным органа, причина прерывания работы организма не ясна.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько дней предупреждает о необходимости заключения соглашения между воюющими сторонами войны, которое обеспечит безопасность украинских ядерных объектов в условиях российского вторжения.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: