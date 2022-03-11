ВВП Великобритании вырос на 0,8 процента в январе, но может упасть для Украины

Лондон, 11 марта Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании вырос на 0,8 процента в январе по сравнению со снижением на 0,2 процента в декабре и превысил допандемический уровень, хотя правительство предупредило в пятницу, что он может снова сократиться в результате войны в Украине. Национальное бюро статистики (УНС) пояснило, что ВВП вырос в первый месяц года из-за снижения влияния на экономику омикронного варианта коронавируса и ограничений, введенных для его сдерживания. По данным УНС, ВВП сейчас на 0,8 процента выше уровня февраля 2020 года, до начала пандемии. В январе сектор услуг, двигатель британской экономики, вырос на 0,8 процента и превысил докризисный уровень здравоохранения на 1,3 процента; производство выросло на 0,7 процента, а строительство — на 1,1 процента. Министр экономики Риши Сунак заявил в заявлении, что консервативное правительство предложило «беспрецедентную поддержку во время пандемии, которая поставила экономику в прочное положение» для решения проблемы повсеместного роста стоимости жизни. Однако он предупредил, что «российское вторжение в Украину создает значительную экономическую неопределенность», которая может повлиять на экономику Великобритании.