Великобритания считает, что Россия попытается перестроиться для нового наступления

Лондон, 11 марта Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу, что Россия «скорее всего» попытается «переместить свои силы для возобновления наступательной активности в ближайшие дни», что, несомненно, будет включать «операции против столицы Украины» Киева. В последней части военной разведки министерство отмечает, что «российские сухопутные войска продолжают добиваться ограниченного прогресса», учитывая, что «материально-технические проблемы, препятствовавшие продвижению России, сохраняются, равно как и сильное украинское сопротивление». Оборона считает, что «маловероятно», что «Россия успешно достигла первоначальных целей своего вторжения». В предыдущей части министерство считало, что Россия выделяет большее количество своих войск для «окружения ключевых городов» перед лицом сопротивления украинской армии, которое отвлекает от имеющихся подразделений и замедляет ее продвижение на остальной территории.