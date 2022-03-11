УЕФА отменяет санкции против Бетиса, Порту, Спортинга, ЦСКА София и Санта-Клары

Мадрид, 11 марта Орган финансового контроля УЕФА (CFCB) снял угрозу исключения из своих соревнований клубов ЦСКА-София (BUL), Порту (POR), Спортинг (POR) и Санта-Клара (POR), а также штраф, который Бетис был обусловлен выплатой суммы, причитающейся до последнего дня 1. Как подтвердил УЕФА, клубы продемонстрировали, что они выполнили условия, установленные в установленные сроки, поэтому условные дисциплинарные меры не вступят в силу, кроме как в случае Mons Calpe SC (GIB). Санкция против андалузского клуба с возможным исключением из соревнований УЕФА, на которые он будет претендовать на следующие три сезона, до 2024-25 годов, была введена 3 декабря Первой палатой CFCB за невыполнение требования об отсутствии просроченной задолженности. Эта мера была обусловлена тем, что клуб сможет доказать до 31 января этого года, что он выплатил непогашенные суммы, а также наложил штраф в размере 250 000 евро. Затем севильский клуб пояснил, что решение УЕФА было результатом операции, которая была проведена в то время с Райо Вальекано по подписанию позже Алекса Морено, в ходе которой в ближайшие недели был просрочен платежный период. В конце января Апелляционная палата CFCB уже частично удовлетворила апелляцию Бетиса на санкцию и наложила штраф в размере 150 000 евро и штраф в размере 25 000 евро, если не доказала, что долг был выплачен в том виде, в каком он был выплачен до 1 марта. УЕФА также подтвердил, что Порту (POR) и «Вулверхэмптон Уондерерс» (ING) достигли цели баланса сезона 2021-22 годов в соответствии с мировыми соглашениями, достигнутыми в июне 2017 года и июле 2020 года соответственно.