Две суперяхты российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью более 1 миллиарда долларов покидают Европу, чтобы их не конфисковали

FILE PHOTO: Football - 2018 & 2022 FIFA World Cup Host Announcement - Messezentrum - Zurich - Switzerland - 2/12/10 Russia 2018 Ambassador and Chelsea Owner Roman Abramovich Mandatory Credit: Action Images / Matthew Childs//File Photo

Две суперяхты российского олигарха Романа Абрамовича бегут на восток после того, как Соединенное Королевство наложило на миллиардера санкции за российское вторжение в Украину.

По данным Business Insider, среди наложенных на него санкций британское правительство сообщило, что активы Абрамовича были заморожены, а значит, его частные яхты и реактивные самолеты рискуют быть конфискованными.

На этом фоне 460-футовое судно Абрамовича Solaris находилось в пятницу у восточного побережья Италии, сообщает сайт отслеживания судов Marine Traffic. По данным информационного агентства Reuters, во вторник он покинул верфь в Барселоне, Испания, где с конца 2021 года был причален для ремонта.

«Неясно, куда плывет Solaris. Компания Marine Traffic заявляет, что пункт назначения порта не распознан. По словам поклонника SuperYacht, стоимость Solaris составляет 600 миллионов долларов».

Между тем, 533-футовая яхта Абрамовича, Eclipse, «плывет на восток от Сент-Мартена, в Карибском бассейне, с 21 февраля», согласно данным Marine Traffic.

Роман Абрамович завоевал кубок Лиги чемпионов

Судно, которое стоит 700 миллионов долларов, по данным SuperYacht Fan, «находилось в пятницу недалеко от западного побережья Африки», сообщает Marine Traffic.

Как и Solaris, «на веб-сайте Marine Traffic нет порта назначения для Eclipse, поэтому неясно, где пришвартуется суперяхта».

Таким образом, стоимость обеих яхт составляет около 1,3 миллиарда долларов США.

После вторжения в Украину «подпадающие под санкции российские олигархи, такие как Абрамович, пытались перемещать свои частные яхты и самолеты по всему миру в попытке защитить свои активы».

Последствия для Челси

Следует напомнить, что Абрамович, чей собственный капитал составляет 13,7 миллиарда долларов, по данным Bloomberg Billionaire Index, является владельцем футбольного клуба «Челси». На прошлой неделе он объявил, что собирается продать клуб, но санкции Великобритании не позволяют ему приступить к продаже.

«Челси» сможет продолжать соревноваться в текущем сезоне, который закончится в мае следующего года, но только благодаря специальной лицензии, выданной английским правительством, которая в любом случае настолько ограничила их экономические движения, что в ближайшем будущем они будут иметь драматические спортивные последствия.

Эти меры, принятые правительством Бориса Джонсона как раз в день 117-й годовщины основания клуба «Стэмфорд Бридж», обусловлены тем, что экономические движения его владельца считаются имеющими тесную связь с его соотечественником, президентом Владимиром Путиным, и что он может быть даже связан со столицами в производстве танков для войны против Украины.

Среди последствий мер, принятых с Даунинг-стрит 10, - запрет на продажу клуба (как уже планировал его владелец, россиянин Роман Абрамович), игру за закрытыми дверями дома (с единственным присутствием тех, кто купил годовые билеты, кто даже не сможет попасть в Лигу чемпионов) матчи), трансферные расходы будут радикально ограничены, когда ему придется играть в качестве посетителя, и он не сможет заключать контракты или оплачивать заключительные пункты по кредитам игроков, что абсолютно меняет ландшафт действующего чемпиона Европы.

Правительство Бориса Джонсона охарактеризовало Абрамовича как «прокремлевского олигарха», связанного с человеком, который участвует или участвовал в дестабилизации Украины и в ослаблении и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Владимира Путина, с которым у него была тесные отношения на протяжении десятилетий».

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