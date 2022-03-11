Двое мужчин приговорены к более чем 40 годам за убийство женщины в молодости в Колумбии

Богота, 10 марта Судья из Боготы приговорил двух мужчин к 41 году и восьми месяцам тюрьмы за убийство 21-летней девочки Аны Марии Кастро в столице Колумбии в марте прошлого года, сообщила в четверг прокуратура. На основании «убедительных доказательств, представленных» прокуратурой, судья по уголовным делам округа Богота приговорил Хулиана Ортегона и Пола Наранхо к «41 году и 8 месяцам тюремного заключения за преступление убийства женщин при отягчающих обстоятельствах в качестве соавторов», - пояснила обвинитель в заявлении. Кроме того, судья также отказал им в домашнем заключении, поэтому они должны отбывать наказание в тюрьме. В ходе расследования прокуратура установила, что в ночь на 4 марта 2020 года Кастро находился в местечке на севере Боготы, тусовался с друзьями, включая Наранхо и Ортегона. Рано утром 5 марта Кастро, другой молодой человек и осужденные мужчины вышли и сели в автомобиль, в котором молодая женщина «стояла в задней части фургона, а Наранхо и Ортегон находились в передней части автомобиля». «Удалось доказать, что в день событий Пол Наранхо вытащил спутницу женщины из машины и, за несколько метров вперед, ее выбросили из фургона в полном движении», - пояснила прокуратура в своем заявлении. Проезжавший мимо места происшествия свидетель сообщил, что произошло с линией экстренной помощи 123, и указал, что видел, как Кастро был жестоко выброшен из автомобиля и сильно упал на землю. РОСТ ЧИСЛА ФЕМИЦИДОВ Корпорация Sisma Mujer опубликовала в среду исследование, в котором говорится, что число убийств женщин в Колумбии увеличилось на 12,3% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. По словам Сисмы Мухерес, более половины этих убийств женщин были совершены женщинами в возрасте до 30 лет, а 17 жертв были несовершеннолетними, из которых следует, что с 1 января по 3 марта этого года 35 женщин уже были убиты, то есть одна каждые 42 часа. В чрезвычайных ситуациях для жертв гендерного насилия или для сообщения о случае заболевания в Колумбии имеется телефонный номер 155, который работает 24 часа в сутки, по предварительному и бесплатному номеру, по которому специализированный персонал может предоставить всю информацию о том, как действовать в этих случаях, психосоциальное консультирование а также юридическую помощь и рассмотрение возможных жалоб в национальную полицию. Фиолетовая линия, разрешенная мэрией Боготы, также оказывает круглосуточную помощь специализированным женщинам по бесплатному номеру 018000112137 или WhatsApp 3007551846 и электронной почте lpurpura@sdmujer.gov.co. ШЕФ КМО/ЛМГ/РРТ