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пятница 11 март 2022
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Россия

По данным правительства Саудовской Аравии, двое американцев освобождены из зоны повстанцев Йемена

11 март 2022

Две американки были «освобождены из плена» в контролируемой мятежниками столице Йемена и покидают страну в рамках совместной операции между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, сообщили в пятницу саудовские власти.

Обе молодые женщины подверглись «избиениям и ограничениям на передвижение» после посещения родственников в Сане, контролируемой повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном, с 2014 года.

«Две молодые американки были освобождены из плена, эвакуированы и перевезены из контролируемой хуситами столицы Йемена Саны во временную столицу Аден, а затем в Эр-Рияд», — говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Саудовской Аравии Турки Аль-Малки.

«Во время визита к родственникам в Сане двое граждан США подверглись жестокому обращению и были введены ограничения на их свободу и передвижение, а их паспорта были конфискованы», - добавил он.

В заявлении говорится, что женщины были эвакуированы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где они встретились с официальными лицами США и прошли медицинское освидетельствование.

Йемен, беднейшая страна Аравийского полуострова, раздирается войной между повстанцами-хуситами и правительством, поддерживаемым международной коалицией во главе с Эр-Риядом.

бур/т/jfx/dbh/ес

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