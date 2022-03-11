Турецкий журналист осужден и освобожден за «оскорбления Эрдогана»

Стамбул, 11 марта Суд в Стамбуле приговорил престижного турецкого журналиста Седефа Кабаса к 28 месяцам тюрьмы в пятницу за «оскорбление президента», но в то же время распорядился освободить репортера, который с января находился в предварительном заключении. Прокуратура потребовала почти 12 лет тюрьмы для Кабаса за «оскорбления президента и государственных чиновников» после критики администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в эфире оппозиционного канала Tele 1 14 января. «Говорят, что коронованная голова становится мудрой. Но мы видим, что она не выполняется. Другая поговорка гласит: когда вол входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится конюшней», — сказал Кабас, оценивая траекторию президента. Она была арестована 21 января, а на следующий день судья распорядился о применении меры пресечения, которая была продлена на 49 дней. «Если бы я был членом «Исламского государства» или наркоторговцем, я бы сейчас спокойно находился на улицах», - заявил сегодня Кабас, защищая в суде свое право на свободу выражения мнений, включая критику правительства. Суд, однако, признал ее виновной и приговорил к двум годам и четырем месяцам, но оправдал ее в преступлении неуважения к двум министрам. В то же время он распорядился о своем освобождении, что часто встречается в турецкой судебной системе, когда обвиняемый уже провел некоторое время в предварительном заключении. С тех пор как Эрдоган стал президентом в 2014 году, за оскорбления его офиса было возбуждено 12 881 судебное разбирательство, что более чем в семь раз больше, чем за предыдущие 35 лет вместе взятые, согласно расчетам турецкой оппозиционной партии CHP. ШЕФ ют/Джк/алф