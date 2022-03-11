Тринидад и Тобаго внимательно следит за сближением США и Венесуэлы

Сан-Хуан, 11 марта Министр энергетики Тринидада и Тобаго Стюарт Янг отправится в Вашингтон, чтобы ознакомиться с подробностями о сближении между Соединенными Штатами и Венесуэлой в энергетическом секторе, вызванном решением США приостановить закупку российского топлива. Янг сообщил в пятницу на пресс-конференции, что исполнительная власть анализирует, как извлечь выгоду из недавнего сближения между США и Венесуэлой после того, как Вашингтон решил исключить Россию в качестве поставщика энергии из-за вторжения в Украину. Чиновник подчеркнул, что на следующей неделе он отправится в Вашингтон именно для того, чтобы узнать из первых уст, как его страна должна действовать в этом новом сценарии развития международного энергетического сектора. Хотя он не предоставил подробностей о том, каковы его ожидания, Янг сказал, что изучит, есть ли потенциальные выгоды для Тринидада и Тобаго перед лицом переговоров между США и Венесуэлой после многих лет санкций США против Каракаса. Янг подчеркнул, что его правительство всегда ищет возможности, которые приносят пользу стране, поэтому делегация исполнительной власти недавно посетила Катар с целью сближения с ведущими мировыми нефтяными игроками. «Премьер-министр Кит Роули - и я всегда ищу возможности для Тринидада и Тобаго», - вспоминал он. Он сказал, что совместно с Министерством финансов анализируется сценарий, связанный с повышением цены на нефть, и сказал, что правительство определит, какое налоговое бремя может повлиять на налогоплательщика в этом новом сценарии, но уточнил, что решение до сих пор не принято. Янг указал, что переход к использованию электромобилей в соответствии с сокращением выбросов углерода, предусмотренным правительством для карибской страны, включает внедрение электробусов и установку большего количества зарядных станций в стратегических районах. Российское вторжение в Украину и порождаемый им энергетический кризис привели к сближению между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Каракас освободил двух американцев, заключенных в карибской стране, а президент Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией. Правительство Венесуэлы, несмотря на поддержку президента России Владимира Путина, признало, что в минувшие выходные оно провело встречу с делегацией США, которой сообщило о своей воле двигаться к миру. Мадуро признал, что переговоры будут продолжены в поисках позитивной повестки дня между правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы.