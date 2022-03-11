Рынок казначейских облигаций потерял годовой доход в трудную неделю

(Bloomberg) Казначейский рынок США завершает одну из худших недель последнего десятилетия, когда доходность достигла самого высокого уровня в прошлом году из-за ухудшения инфляции и неизбежного глобального сдвига в сторону ограничительной денежно-кредитной политики.

Согласно данным, собранным Bloomberg, за четыре дня до четверга казначейские облигации потеряли 1,6%, что снизило стоимость их процентных платежей за последний год. Индекс казначейских облигаций упал на 3,8% в этом году, что больше, чем он потерял за весь год, зафиксированный в данных Bloomberg с 1973 года.

После кратковременного получения выгоды от спроса на безопасные убежища, когда Россия вторглась в Украину в конце февраля, казначейские облигации снова потеряли в цене, когда инвесторы снова сосредоточились на возможности снижения доходности инфляции на максимуме за четыре десятилетия. Ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки не менее шести раз в этом году, начиная с повышения на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Государственный долг Европы также снизился на этой неделе после того, как Европейский центральный банк удивил в четверг, сигнализируя об ускоренном выходе из монетарного стимулирования в ответ на рост цен.

«Доходности отражают неожиданный сдвиг инфляционных ожиданий в сторону повышения», — говорит Джим Кэрон, старший портфельный управляющий и главный глобальный стратег по фиксированному доходу Morgan Stanley Investment Management. «Многие думали, что инфляция достигнет пика в первом квартале и упадет. Теперь, с учетом цен на нефть, инфляция может оставаться высокой. В этом контексте имеет смысл, что доходность облигаций растет».

Доходность по всей кривой казначейских облигаций резко выросла на этой неделе. Двухлетние облигации выросли на 27 базисных пунктов примерно до 1,75%, что является самым высоким уровнем с сентября 2019 года, а 10-летние облигации выросли примерно на 25 базисных пунктов до 1,99%. Движения были почти полностью вызваны ростом инфляционных ожиданий. Доходность защищенных от инфляции казначейских ценных бумаг оставалась относительно стабильной.

Данные с фьючерсного рынка говорят о том, что инвесторы ликвидировали позиции в волне продаж, а не открывали новые. Открытый интерес к казначейским фьючерсам резко упал, особенно в контрактах на 10-летние облигации и Ultra Bonds. Это может указывать на дополнительные возможности для повышения дешевизны казначейских облигаций.

Давление предложения способствовало росту доходности на этой неделе, которая включала три аукциона казначейских облигаций и одно из крупнейших корпоративных облигаций в истории. На этой неделе также завершилась программа покупки облигаций Федеральной резервной системы, которая поглотила почти 3 триллиона долларов казначейского долга за последние два года, и возможность совместных массовых продаж облигаций Европейского Союза для финансирования расходов на энергию и оборону.

10-летние показатели Германии выросли на 32 базисных пункта на этой неделе, а Австралия — на 25 базисных пунктов. Согласно данным EPFR Global, фонды мировых облигаций продемонстрировали самый высокий отток за год за неделю до 9 марта, а европейские фонды продолжили свой самый большой отток с четвертого квартала 2018 года. По словам поставщика данных, фонды облигаций США зафиксировали скромный приток.

«Этот шаг был неустойчивым, поскольку рынок разделен между влиянием инфляции и влиянием геополитического риска и повышением ставки ФРС и нормализацией баланса», - сказала Маргарет Керинс, руководитель стратегии фиксированного дохода BMO Capital Markets. «Мы ожидаем, что это будет продолжаться до середины года, поскольку рынок станет более четким в отношении данных по инфляции и продолжительности геополитических рисков».

Оригинальное примечание:

Казначейский рынок потерял год дохода в карательную неделю

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