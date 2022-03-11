Tinder становится безопаснее

Garbo, онлайн-платформа для проверки криминального прошлого, присоединится к известному приложению для знакомств Tinder, чтобы американские пользователи имели доступ к записям о насилии и жестоком обращении.

В принципе, он будет доступен только пользователям в Соединенных Штатах, но это указывает на тенденцию в том, как приложения для знакомств сталкиваются с новыми модификациями, что недавно стало очевидным в документальном фильме о мошеннике, прославившемся на Netflix.

Гарбо отвечает за поиск публичных записей арестов, осуждений и половых преступников в каждом штате США, где такие данные доступны. Для этого поиска организация запрашивает такую информацию, как имя и фамилия, ваш номер телефона, возраст, дата рождения или такие данные, как знак зодиака.

Компания Garbo была основана Кэтрин Космидес, которая стала жертвой гендерного насилия, и недавно была удовлетворена этой новой стратегией Tinder. «Это только первый шаг в нашей миссии по упреждающему предотвращению ущерба в цифровую эпоху», — сказал основатель.

Два человека делают «матч» на Tinder. (фото: tusexpertosapps.com)

«Мы общаемся с большим количеством незнакомцев, чем когда-либо прежде, но мы очень мало знаем о том, с кем встречаемся».

Этот новый инструмент вызвал много споров, поскольку для одних он нарушает конфиденциальность жизни людей, а для других это еще одна гарантия того, что вы не получите неприятного сюрприза, когда дело доходит до maching в приложении.

Ненасильственные преступления, такие как хранение наркотиков и нарушения правил дорожного движения, будут исключены, что также вызывает недоверие к наиболее тяжким преступлениям.