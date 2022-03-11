Арестованы еще трое подозреваемых в участии в мексиканском футболе

Керетаро (Мексика), 10 марта Прокуратура Керетаро сообщила в четверг об аресте трех других лиц, предположительно причастных к насилию, которое произошло между болельщиками во время матча мексиканского футбола Керетаро — Атлас в прошлую субботу. «В этот день сотрудники полиции по расследованию преступлений арестовали двух человек в столице штата; еще один предстал перед этим органом, чтобы сдаться по своей воле и в компании своих адвокатов», - поясняется в пресс-релизе учреждения. В общей сложности власти захватили 17 потенциальных преступников для масштабной битвы, в результате которой 26 человек получили ранения в матче Керетаро и Атлас в 9-м туре турнира Клаусура 2022 года. Однако обвинение сообщило лишь о том, что шесть из них были связаны с судебным процессом, а двое других были освобождены судьей, поскольку «не было уверенности в том, что графические материалы, представленные в качестве доказательств, касались места и даты событий». В прошлый понедельник учреждение сообщило, что у них есть 26 ордеров на арест, из которых 17 уже исполнены. «Папка, инициированная событиями, произошедшими в матче Галлос против Атласа, остается открытой, и расследования ведутся непрерывно, поэтому есть вероятность выявить больше людей и добиться большего количества арестов», - пообещали в прокуратуре. События на стадионе Ла Коррегидора также привели к наказаниям Мексиканской федерации футбола (FMF) Галлос Бланкос из Керетаро. Во вторник после собрания владельцев FMF определила, что Керетаро будет играть свои домашние матчи без фанатов в течение года и должен заплатить штраф в размере полутора миллионов песо, то есть около 75 000 долларов. Кроме того, совет, возглавляемый Габриэлем Соларесом, был исключен из футбола страны на пять лет, и картина перешла во владение его бывшего владельца Хорхеальберто Хэнка Инзунзы, также владельца Тихуаны.