Три фактора, которые следует учитывать для безопасного возвращения на работу во время COVID-19

Поскольку число случаев COVID-19 продолжает снижаться, а правительства продолжают снимать оставшиеся ограничения из-за пандемии, многие офисы просят сотрудников вернуться к очной работе.
60% работников, выполняющих работу из дома, говорят, что они хотели бы работать оттуда большую часть или все время, когда закончится пандемия, если бы у них была такая возможность, согласно новый опрос исследовательского центра Pew. Это на 54% больше, чем в 2020 году.
Но что делать, если вы хотите вернуться или должны вернуться в офис? Как люди должны относиться к безопасности возвращения в офис и другие личные рабочие места? Должны ли они продолжать носить маски, даже если это не обязательно? Безопасно ли сидеть в конференц-залах? А как насчет риска, связанного с автобусами и поездами? И есть ли условия работы, которых следует избегать?
«Все зависит от человека и обстоятельств. Тот, кто здоров, вакцинирован и усилен и находится в зоне с низким уровнем передачи инфекции, скорее всего, сможет участвовать во всех рабочих мероприятиях с очень низким риском серьезных заболеваний. С другой стороны, еще один уязвимый с медицинской точки зрения человек в районе с более высоким уровнем COVID-19 может захотеть принять дополнительные меры предосторожности», — говорит доктор Леана Вен, врач скорой помощи, профессор политики и управления здравоохранением Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Милкена. , в диалоге с CNN. Джордж Вашингтон и автор книги Lifelines: путь врача в борьбе за общественное здравоохранение.
Три фактора, которые следует учитывать
Вэнь говорит, что призывает людей думать о трех факторах. Во-первых, каковы ваши медицинские условия и обстоятельства других людей в вашем доме? Если они вакцинированы, усилены и в целом здоровы, как и все остальные живущие с ними, то риск серьезного заболевания из-за COVID-19 очень низок.
Во-вторых, каков уровень COVID-19 в вашем сообществе? Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали новые показатели, а также удобную для понимания диаграмму с цветовым кодированием с данными, которые вводятся в режиме реального времени. «Мы можем думать об этом новом трекере CDC так же, как и в прогнозе погоды. Если уровень COVID-19 высок, мы должны рассмотреть возможность использования дополнительных мер защиты и надеть маску. Если уровень низкий, риск заражения коронавирусом ниже, и мы можем принять решение использовать меньше уровней защиты», - пояснил эксперт.
В-третьих, каковы условия в вашей рабочей среде? Какие меры предосторожности уже приняты? «Некоторые офисы, — продолжил он, — требуют доказательства вакцинации. Поскольку у тех, кто не вакцинирован , вероятность заражения COVID-19 в три-пять раз выше, чем у тех, кто вакцинирован и усилен, Я бы он чувствовал себя лучше защищенным в среде, где он знает, что коллеги вокруг него вакцинированы».
Для специалиста другие условия включают в себя наличие регулярных анализов. «Тестирование, проводимое не реже одного раза в неделю, может помочь выявить ранние бессимптомные случаи COVID-19 и служить дополнительным уровнем защиты. Дистанцирование и вентиляция также обеспечивают защиту. Существует больший риск, если вы находитесь рядом со многими коллегами в небольшом пространстве, по сравнению с тем, если вы находитесь в большой комнате с хорошей вентиляцией», - сказал он.
Должны ли люди носить маски при личной работе, даже если от них этого не требуется?
«Обдумывание трех факторов, указанных выше, поможет принять это решение. Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи ослаблен иммунитет, вы можете решить продолжать носить маски на работе, особенно если в вашем районе высокий уровень COVID-19 и вы находитесь в рабочей среде, где вы находитесь в непосредственной близости от других. С другой стороны, если вы в целом здоровы, вакцинированы и получили ревакцинацию, а также живете в районе с низким или средним уровнем COVID-19, было бы разумно не носить маску. Условия труда также могут обусловить это решение. Например, если вы знаете, что все вокруг вас вакцинированы и разлучены, это также может сделать более безопасным снятие маски», - сказал он.
Он добавил: «Вы также могли бы носить маску в одних рабочих средах, а не в других. Возможно, ваше рабочее место находится далеко от других; вы можете снять маски там, но затем надеть маску, когда будете в лифте или в ванной. По данным CDC, вы можете не чувствовать себя комфортно, снимая маску, потому что ваша область относится к зоне среднего риска. Я могу подождать, когда уровень снизится до низкого риска».
Если человек выбирает маску, Вэнь рекомендует, чтобы она была самого высокого качества: N95, KN95 или KF94. «Убедитесь, что маска хорошо сидит на вас и достаточно удобна, чтобы ее можно было носить столько, сколько необходимо. Однослойная тканевая маска не обеспечит такую же защиту от сильно заразного варианта, как Омикрон, как высококачественная», - предупредил он.
Эксперт показал, что высококачественная маска N95 или ее эквивалент очень хорошо защищает. «Даже если другие не носят маску, риск заражения COVID-19 будет низким, если вы будете носить маску постоянно», - сказал он. Однако для Вэнь «это не означает, что все должны носить маски, находясь в конференц-зале. Опять же, это зависит от вашей медицинской ситуации, количества COVID-19 в вашем районе и обстоятельств вашего рабочего места. Для многих сотрудников может быть очень разумно ходить без масок в конференц-залы, если, например, другие вокруг них вакцинированы или риск заражения COVID-19 в их районе невелик. В будущем будет много разных соображений, и каждый должен принять лучшее решение для себя, понимая, что очень немногие ситуации будут иметь нулевой риск».
На вопрос о поездке на работу и о том, безопасно ли сейчас ездить на автобусе или поезде, специалист ответил: «Да, если вы постоянно носите маску N95 или эквивалентную. На протяжении большей части пандемии мы говорили о масках для защиты других. Теперь мы знаем, что высококачественная маска защищает человека. Обязательно носите маску на протяжении всей поездки и не ешьте и не пейте, если в этом нет крайней необходимости».
В заключение Вэнь подчеркнул, что ключевым моментом является учет не только самой рабочей среды, но и деятельности, которая происходит вокруг работы. «Офис может быть довольно отдельным и безопасным, но если коллеги выходят выпить в переполненном баре, это создает дополнительный риск. Возможно, потребуется вакцинация работников, но не клиентов или посетителей. Учитывайте эти факторы при принятии решения о дополнительных мерах предосторожности».
«Это не значит, что вы не можете общаться со своими коллегами. Вы можете избежать переполненного бара и предложить место для общения на свежем воздухе после работы. Или вы можете ходить без маски с коллегами, которые, как вы знаете, вакцинированы, но носить маску, когда вы находитесь рядом с людьми с неизвестным статусом вакцинации. Помните, что маска всегда доступна вам в качестве опции, даже если она не является обязательной. Ношение высококачественной маски продолжает защищать вас. Конечно, также сделайте прививку и наденьте бустер!» , закончился.
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