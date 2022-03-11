Три фактора, которые следует учитывать для безопасного возвращения на работу во время COVID-19

FILE Ñ Cubicles are separated by plastic barriers at an office in Orange, Calif., on April 27, 2020. There are some environments in which plastic barriers may make sense, experts say, but offices where workers spend a lengthy amount of time are not among them. (Alex Welsh/The New York Times)

Поскольку число случаев COVID-19 продолжает снижаться, а правительства продолжают снимать оставшиеся ограничения из-за пандемии, многие офисы просят сотрудников вернуться к очной работе.

60% работников, выполняющих работу из дома, говорят, что они хотели бы работать оттуда большую часть или все время, когда закончится пандемия, если бы у них была такая возможность, согласно новый опрос исследовательского центра Pew. Это на 54% больше, чем в 2020 году.

Но что делать, если вы хотите вернуться или должны вернуться в офис? Как люди должны относиться к безопасности возвращения в офис и другие личные рабочие места? Должны ли они продолжать носить маски, даже если это не обязательно? Безопасно ли сидеть в конференц-залах? А как насчет риска, связанного с автобусами и поездами? И есть ли условия работы, которых следует избегать?

«Все зависит от человека и обстоятельств. Тот, кто здоров, вакцинирован и усилен и находится в зоне с низким уровнем передачи инфекции, скорее всего, сможет участвовать во всех рабочих мероприятиях с очень низким риском серьезных заболеваний. С другой стороны, еще один уязвимый с медицинской точки зрения человек в районе с более высоким уровнем COVID-19 может захотеть принять дополнительные меры предосторожности», — говорит доктор Леана Вен, врач скорой помощи, профессор политики и управления здравоохранением Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Милкена. , в диалоге с CNN. Джордж Вашингтон и автор книги Lifelines: путь врача в борьбе за общественное здравоохранение.

Три фактора, которые следует учитывать

«Если уровень COVID-19 в месте высок, мы должны рассмотреть возможность применения дополнительных защитных мер», - сказал специалист (REUTERS)

Вэнь говорит, что призывает людей думать о трех факторах. Во-первых, каковы ваши медицинские условия и обстоятельства других людей в вашем доме? Если они вакцинированы, усилены и в целом здоровы, как и все остальные живущие с ними, то риск серьезного заболевания из-за COVID-19 очень низок.

Во-вторых , каков уровень COVID-19 в вашем сообществе? Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали новые показатели, а также удобную для понимания диаграмму с цветовым кодированием с данными, которые вводятся в режиме реального времени. «Мы можем думать об этом новом трекере CDC так же, как и в прогнозе погоды. Если уровень COVID-19 высок, мы должны рассмотреть возможность использования дополнительных мер защиты и надеть маску. Если уровень низкий, риск заражения коронавирусом ниже, и мы можем принять решение использовать меньше уровней защиты», - пояснил эксперт.

В-третьих , каковы условия в вашей рабочей среде? Какие меры предосторожности уже приняты? «Некоторые офисы, — продолжил он, — требуют доказательства вакцинации. Поскольку у тех, кто не вакцинирован , вероятность заражения COVID-19 в три-пять раз выше, чем у тех, кто вакцинирован и усилен, Я бы он чувствовал себя лучше защищенным в среде, где он знает, что коллеги вокруг него вакцинированы».

Для специалиста другие условия включают в себя наличие регулярных анализов. «Тестирование, проводимое не реже одного раза в неделю, может помочь выявить ранние бессимптомные случаи COVID-19 и служить дополнительным уровнем защиты. Дистанцирование и вентиляция также обеспечивают защиту. Существует больший риск, если вы находитесь рядом со многими коллегами в небольшом пространстве, по сравнению с тем, если вы находитесь в большой комнате с хорошей вентиляцией», - сказал он.

Должны ли люди носить маски при личной работе, даже если от них этого не требуется?

Если человек выбирает маску, Вэнь рекомендует, чтобы она была самого высокого качества: N95, KN95 или KF94 (REUTERS)

«Обдумывание трех факторов, указанных выше, поможет принять это решение. Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи ослаблен иммунитет, вы можете решить продолжать носить маски на работе, особенно если в вашем районе высокий уровень COVID-19 и вы находитесь в рабочей среде, где вы находитесь в непосредственной близости от других. С другой стороны, если вы в целом здоровы, вакцинированы и получили ревакцинацию, а также живете в районе с низким или средним уровнем COVID-19, было бы разумно не носить маску . Условия труда также могут обусловить это решение. Например, если вы знаете, что все вокруг вас вакцинированы и разлучены, это также может сделать более безопасным снятие маски», - сказал он.

Он добавил: « Вы также могли бы носить маску в одних рабочих средах, а не в других. Возможно, ваше рабочее место находится далеко от других; вы можете снять маски там, но затем надеть маску, когда будете в лифте или в ванной. По данным CDC, вы можете не чувствовать себя комфортно, снимая маску, потому что ваша область относится к зоне среднего риска. Я могу подождать, когда уровень снизится до низкого риска».

Если человек выбирает маску, Вэнь рекомендует, чтобы она была самого высокого качества: N95, KN95 или KF94. «Убедитесь, что маска хорошо сидит на вас и достаточно удобна, чтобы ее можно было носить столько, сколько необходимо. Однослойная тканевая маска не обеспечит такую же защиту от сильно заразного варианта, как Омикрон, как высококачественная», - предупредил он.

Эксперт показал, что высококачественная маска N95 или ее эквивалент очень хорошо защищает. «Даже если другие не носят маску, риск заражения COVID-19 будет низким, если вы будете носить маску постоянно», - сказал он. Однако для Вэнь «это не означает, что все должны носить маски, находясь в конференц-зале. Опять же, это зависит от вашей медицинской ситуации, количества COVID-19 в вашем районе и обстоятельств вашего рабочего места. Для многих сотрудников может быть очень разумно ходить без масок в конференц-залы, если, например, другие вокруг них вакцинированы или риск заражения COVID-19 в их районе невелик. В будущем будет много разных соображений, и каждый должен принять лучшее решение для себя, понимая, что очень немногие ситуации будут иметь нулевой риск».

В целом, использование общественного транспорта не рекомендуется в новой норме, поскольку вероятность заражения увеличивается при совместном использовании поездки с другими (REUTERS)

На вопрос о поездке на работу и о том, безопасно ли сейчас ездить на автобусе или поезде, специалист ответил: «Да, если вы постоянно носите маску N95 или эквивалентную. На протяжении большей части пандемии мы говорили о масках для защиты других. Теперь мы знаем, что высококачественная маска защищает человека. Обязательно носите маску на протяжении всей поездки и не ешьте и не пейте, если в этом нет крайней необходимости».

В заключение Вэнь подчеркнул, что ключевым моментом является учет не только самой рабочей среды, но и деятельности, которая происходит вокруг работы. «Офис может быть довольно отдельным и безопасным, но если коллеги выходят выпить в переполненном баре, это создает дополнительный риск. Возможно, потребуется вакцинация работников, но не клиентов или посетителей. Учитывайте эти факторы при принятии решения о дополнительных мерах предосторожности».

«Это не значит, что вы не можете общаться со своими коллегами. Вы можете избежать переполненного бара и предложить место для общения на свежем воздухе после работы. Или вы можете ходить без маски с коллегами, которые, как вы знаете, вакцинированы, но носить маску, когда вы находитесь рядом с людьми с неизвестным статусом вакцинации. Помните, что маска всегда доступна вам в качестве опции, даже если она не является обязательной. Ношение высококачественной маски продолжает защищать вас. Конечно, также сделайте прививку и наденьте бустер!» , закончился.

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