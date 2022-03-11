Это был захват Рамиро Менесеса и Изабеллы Сантьяго на MasterChef Celebrity Colombia

«MasterChef Celebrity Colombia» (2022) переживает свою 14-ю главу, и уже есть несколько кулинарных тестов, как индивидуальных, так и в парах, и в группах, которые разработали известные участники, которых на данный момент 19 все еще стоят. Например, в эпизоде, который был показан в четверг, 10 марта, конкурсанты должны были оставить все на корте, как говорится в разговорной речи, со своими приготовлениями, которые они должны были представить после напряженной работы в командах: их было трое, и в одном из них выступала Изабелла Сантьяго (венесуэльская актриса). в качестве капитана.

Однако в разгар проведения мероприятия, о котором идет речь, возникли разногласия между Изабеллой Сантьяго и Рамиро Менесесом (актер/режиссер), членом ее команды. Приготовление блюда, которое будет отправлено домой, было сложной задачей, и, учитывая панораму, актер положил на стол кулинарную идею, которую приняли другие члены его группы: тунец будет главным героем блюда, но приготовление этого белка вызвало серьезные разногласия. среди актеров, среди прочего.

Запечатывать тунца или нет, это была дилемма. В какой-то момент актриса сказала, что белок должен быть запечатан, но в ответ на эту просьбу Менесес выразила свое несогласие во время привычных индивидуальных интервью, которые проводятся с участниками: «Вам не нужно его запечатывать, поверьте мне (я бы сказала вашему коллеге), ну, давайте запечатаем тунец hijueput*, чтобы посмотреть, успокоится ли он».

Но когда Хорхе Рауш (жюри гастрономического реалити-шоу) взглянул на его приготовление, он прокомментировал, что «он не стал бы готовить его (тунца)». Рамиро Менесешу не нравилось отношение, которое его капитан адаптировал в то время, учитывая, что он чувствовал, что он устраивал дела в свою пользу с Раушем с инструкциями, которые он начал давать ему, которые были для него противоречивыми. Позже и снова в индивидуальных интервью паиса понял, как сильно он отождествлял себя с Жаиром Ромеро (актером), с которым Изабелла Сантьяго сделала вызов в парах, который закончился ее сожженными альмохабанами.

«Теперь я понимаю, в чем проблема с Jair! Она увеличивает громкость в духовке, и альмохабананы сжигаются, и она обвиняет Джейра: -Иди, за то, что он не заботился, и Джейр сказал: «Но если это она вырастила его... почему он не доверяет работе другого?»

Завершение этого испытания еще не видно, то есть колумбийская публика сможет увидеть в эту пятницу, 11 марта, удастся ли команде Изабеллы Сантьяго победить со своим блюдом или нет. Излишне говорить, что венесуэльская актриса также почувствовала, что Менесес не уступила ей место лидера.

Знаменитости выбыли в фильме «MasterChef Celebrity Colombia» (2022): Луис Эдуардо Аранго (актер), Мартин Карпан (аргентинский актер).

Знаменитости, покинувшие шоу: Александра Монтойя (выдающая себя за себя и комик).

Знаменитости, которые продолжают стоять: Рамиро Менесес (актер и режиссер), Каролина Гомес (актриса), Леди Норьега (актриса и певица), Наталья Рамирес (актриса/впервые исключена, но была повторно принята), Мануэла Гонсалес (актриса), Жаир Ромеро (актер и певец), Изабела Сантьяго (венесуэльская актриса), Тостао (певица), Татан Мехия (спортсмен), Аида Моралес (актриса), Ако Перес (актер), Карлос Баес (актер), Аида Босса (актриса и певица), Кристина Кампузано (актриса), Мария Тереза Баррето (актриса), Корозо (трубадур), Памела Оспина (комик), Эстивар Джи (влиятельный человек) и Чичо Ариас (комик)).

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