Это панорама электромобилей Колумбии

FILE PHOTO: An electric car charging sign is seen at a charging station in Bangkok, Thailand, August 15, 2016. REUTERS/Jorge Silva/File Photo

В Колумбии рынок электромобилей начинает расти, поскольку они становятся более дешевым и жизнеспособным вариантом, но бензиновые автомобили по-прежнему преобладают. По данным Andemos, в настоящее время существует 8 211 транспортных средств с технологиями BEV и PHEV, более известные как электрические (4939) и подключаемые гибриды (3272), по сравнению с 6 592 985, которые все еще используют бензин.

Кроме того, Рунт сообщил, что в течение 2021 года было зарегистрировано 1296 электромобилей, что на 1,89% меньше, чем в 2020 году (1321), по данным Andemos. Несмотря на небольшое снижение, в прошлом году он занял третье место по количеству регистраций электромобилей в Латинской Америке и стране.

Аналогичным образом, в прошлом году, по данным Andemos, было зарегистрировано 17 702 новых автомобиля с нулевым и низким уровнем выбросов, что на 194,8% больше, чем в 2020 году, когда это сделали только 6 100 автомобилей.

Что касается города, то Богота, Антиокия и Кундинамарка - это регионы, в которых зарегистрировано наибольшее количество автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов - 8 706, 3908 и 1320 единиц.

Со своей стороны, министр транспорта Анджела Мария Ороско заявила, что политика устойчивой мобильности была благоприятной для страны, что улучшило показатели с точки зрения количества экологически чистых транспортных средств.

«Менее чем за три с половиной года нам удалось утроить количество электромобилей, зарегистрированных в Рунте. В период с 2010 по июль 2018 года было зарегистрировано 2165 из этих транспортных средств, а с августа 2018 года по декабрь 2021 года было зарегистрировано 4253», - сказал министр.

Аналогичным образом, в декабре прошлого года было продано 240 электромобилей всех типов, таких как автомобили, фургоны, трехколесные велосипеды, квадрициклы, транспортные средства общественного транспорта и грузовые транспортные средства, что продемонстрировало тенденцию к росту.

Несмотря на большое количество покупок электромобилей в стране, у владельцев этих транспортных средств пока нет столько возможностей для подзарядки своей энергии. Именно поэтому Oasis Group создала крупнейшую сеть бесплатных зарядных станций для электромобилей. Выполняя это обязательство, компания стремится повлиять на 8211 пользователей транспортных средств с технологиями BEV (4939) и PHEV (3272) в Колумбии.

Сегодня стартап владеет и управляет 46 из 110 станций этого типа по всей стране и превосходит и бросает вызов отрасли, в которой есть такие мощные игроки, как Celsia, EPM, Terpel и Enel.

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«Благодаря такому расширению деятельности мы стремимся к органическому росту сети, чтобы она превышала спрос на рынке страны и, таким образом, могла предоставить колумбийцам, использующим электромобили (автомобили, мотоциклы, скейтборды и велосипеды), идеальное решение, чтобы они могли продолжать делать ставки на зеленая мобильность в Колумбии», — сказал Рикардо Кардона, соучредитель Oasis Group.

Компания, которая в 2020 году работала с 15 бесплатными зарядными станциями для электромобилей, только что открыла 31 новую для расширения в других регионах страны. Из 46 действующих сегодня станций 19 находятся в Боготе, 16 в Медельине и восточной Антиокии, 4 в Кали, 3 в Барранкилье, 1 в Вильявисенсио, еще одна в Букараманге и последняя во Флорида-Бланке, Сантандер.

Кардона объясняет, что предприятие также имеет 236 собственных ячеек и 806 ячеек, установленных с союзниками для парковки и зарядки электрических велосипедов. Кроме того, в этом году планируется установить не менее 100 новых интеллектуальных парковочных ячеек для велосипедов.

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