Третий бонус Yanapay 2022: узнайте веб-ссылку, как ее получить и график платежей

Облигация Yanapay - это льгота, предоставляемая государством для оказания экономической помощи людям, находящимся в группе бедности и крайней бедности после возникновения пандемии из-за COVID-19. Узнайте здесь, являетесь ли вы бенефициаром и методы сбора. Кроме того, чтобы вы знали графики платежей, чтобы лучше организовать свое время по этой теме.

Этот бонус начал выплачиваться с 13 сентября прошлого года и начался с выплаты группе 1, которая является людьми социальных программ Pensión 65, Juntos и Contigo.

Затем он продолжил работу во 2-й группе и начал с 5 октября. Здесь депозит и сбор производились через банковские счета, цифровые кошельки, мобильный банкинг и счет DNI (Banco de la Nación).

Далее последовала третья группа, которая стартовала 18 октября. Эта группа состояла из перуанцев, проживающих в сельских общинах, не имеющих доступа к финансовым системам, сбор которых производился лично в Banco de la Nación агентства.

И, наконец, выплата была распределена на 4 группу. Этот платеж был произведен со 2 декабря. Здесь люди без банковских счетов, которые получат бонус 350 подошв через окна Банк нации.

УЗНАЙТЕ, ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ БОНУС

Если вы хотите узнать, имеете ли вы право на получение бонуса Yanapay, выполните следующие действия.

1. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или перейдите по следующей ссылке: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

2. Введите данные, которыми вас просят быть: идентификационный номер и дату выдачи.

3. Нажмите на поле с надписью «Я не робот» и примите политику конфиденциальности.

Вот и все. Помните, что вы не должны делиться своими данными с другими людьми.

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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Если вы хотите узнать, какие способы оплаты существуют в настоящее время, мы покажем их вам.

- Пополнить счет.

- Цифровой кошелек.

- учетная запись DNI.

- Мобильный банкинг Банка де ла Насьон.

- Тележки плательщиков.

- Оплата дома.

Если вы хотите точно знать места обслуживания в каждой провинции Перу, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Когда вы войдете, вам будет предложено выбрать департамент, провинцию и район, в котором вы находитесь, чтобы они дали вам точный адрес места, куда вы можете отправиться для получения.

ТРЕТИЙ ВЗНОС

Что касается возможного второго и третьего платежа облигаций Yanapay, держатель портфеля Министерства развития и социальной интеграции (Midis) указал, что нет запланированной даты из-за того, что первый платеж запланирован до апреля этого года.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДУДА

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу бонуса Yanapay, вы можете связаться с телефонной линией Midis 101.

Рабочее время: с понедельника по воскресенье с 7:30 до 21:30, включая праздничные дни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

С появлением облигаций многие люди с плохой жизнью воспользовались теми, кто не может получить доступ к цифровым каналам консультаций или испытывает трудности с управлением ими. Вот несколько рекомендаций, чтобы избежать мошенничества.

- Не идите в банк за информацией.

- Не передавайте свою личную информацию.

- Не принимайте помощь от групп в социальных сетях.

- Не обращайтесь к копировальщикам.

- Не разглашайте свои коды или ключи для вывода средств.

- Не проверяйте другие страницы, это официальный портал.

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