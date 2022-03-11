Они обыскали недвижимость в CDMX, где обнаружили якобы имеющиеся лицензии, паспорта и недостоверные документы

Сотрудники министерской, экспертной и следственной полиции (PDI) выполнили ордер на обыск в здании в колонии Centro в мэрии Куаутемок, где они получили различные документы и, возможно, недостоверные полномочия. Они также сообщили об аресте субъекта за его возможное участие в преступлении фальсификации или изменении и неправомерном использовании документов.

Об этом было сообщено сегодня днем в заявлении представителя генерального прокурора Мехико (FGJ CMDX) Улисеса Лары Лопеса, который также подробно рассказал, что это полицейское действие было запрошено и получено агентом государственного министерства при Управлении территориальных расследований в Cuauhtémoc, агентство, которое продолжает расследования с целью определения правового статуса задержанного.

Сотрудники министерской, экспертной и следственной полиции получили различные документы и, возможно, недостоверные полномочия в здании центральной колонии (Фото: FGJ)

Дома были обнаружены явно фальшивые документы, такие как профессиональные карточки Министерства народного образования (SEP); документы Министерства окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT); Национальный институт пожилых людей (INAPAM), а также голограммы из Колледжа нотариусов Мехико.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Мехико (FGJ CDMX) также обнаружили федеральные водительские права, голограммы из реестра государственных транспортных средств, проверка министерством окружающей среды правительства Мехико; дорожные карточки и счета-фактуры на национальные транспортные средства; а также голограммы Ассоциации автомобильных дилеров штата Чиуауа.

Генеральная координация служб судебной экспертизы и экспертизы проанализирует застрахованные документы (Фото: FGJ)

Аналогичным образом, полномочия и документы были получены от Национального института миграции (НИМ), мексиканских и гондурасских паспортов, иммиграционных служб полномочия республик Перу, Сальвадор и Чили, а также документы о праве собственности и визы Соединенных Штатов Америки.

Помимо предположительно поддельных документов штампы, листы, негативы, машины, компьютерное и печатное оборудование были изъяты во время ордера на обыск таким же образом, как и Банкноты 50 мексиканских песо.

Сотрудники Главной координации судебной экспертизы и экспертных служб, являющиеся экспертами в области фотографии и криминалистической идентификации, проанализируют застрахованные документы на предмет их подлинности.

Субъект, арестованный во время ордера на обыск, идентифицировал себя как Эрик «Н» (Фото: FGJ)

23-летний Эрик Александр «N» был арестован на месте происшествия, и до сих пор он находится под следствием за его вероятную причастность к преступлению фальсификации или изменения и неправомерного использования документов.

Согласно информации, полученной от правительства Мексики, вышеупомянутое преступление заключается в изменении или изменении некоторых элементов оригинала документа без разрешения автора. Подделка документов считается преступлением, когда лицу, государству причиняется вред или предпринимается попытка получить какую-либо выгоду.

Раздел VIII книги II Федерального уголовного кодекса предусматривает, что любой, кто занимается фальсификацией личных документов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 7 с половиной лет. Со своей стороны, если подлинность публичного документа изменена или изменена, штраф составляет от 4 до 12 лет.

Как сообщить о преступлении фальсификации или изменении документов?

Согласно правительству Мексики, сообщить об этих преступлениях можно следующими способами:

- номер телефона 01 800 00 8 54 00, на этой линии есть обслуживание 24 часа в сутки, 365 дней в году.

- по электронной почте на адрес atencionpgr@pgr.gob.mx

-Лично в любом офисе Генеральной прокуратуры

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: