Они обыскали недвижимость в CDMX, где обнаружили якобы имеющиеся лицензии, паспорта и недостоверные документы

Сотрудники министерской, экспертной и следственной полиции (PDI) выполнили ордер на обыск в здании в колонии Centro в мэрии Куаутемок, где они получили различные документы и, возможно, недостоверные полномочия. Они также сообщили об аресте субъекта за его возможное участие в преступлении фальсификации или изменении и неправомерном использовании документов.
Об этом было сообщено сегодня днем в заявлении представителя генерального прокурора Мехико (FGJ CMDX) Улисеса Лары Лопеса, который также подробно рассказал, что это полицейское действие было запрошено и получено агентом государственного министерства при Управлении территориальных расследований в Cuauhtémoc, агентство, которое продолжает расследования с целью определения правового статуса задержанного.
Дома были обнаружены явно фальшивые документы, такие как профессиональные карточки Министерства народного образования (SEP); документы Министерства окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT); Национальный институт пожилых людей (INAPAM), а также голограммы из Колледжа нотариусов Мехико.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Мехико (FGJ CDMX) также обнаружили федеральные водительские права, голограммы из реестра государственных транспортных средств, проверка министерством окружающей среды правительства Мехико; дорожные карточки и счета-фактуры на национальные транспортные средства; а также голограммы Ассоциации автомобильных дилеров штата Чиуауа.
Аналогичным образом, полномочия и документы были получены от Национального института миграции (НИМ), мексиканских и гондурасских паспортов, иммиграционных служб полномочия республик Перу, Сальвадор и Чили, а также документы о праве собственности и визы Соединенных Штатов Америки.
Помимо предположительно поддельных документов штампы, листы, негативы, машины, компьютерное и печатное оборудование были изъяты во время ордера на обыск таким же образом, как и Банкноты 50 мексиканских песо.
Сотрудники Главной координации судебной экспертизы и экспертных служб, являющиеся экспертами в области фотографии и криминалистической идентификации, проанализируют застрахованные документы на предмет их подлинности.
23-летний Эрик Александр «N» был арестован на месте происшествия, и до сих пор он находится под следствием за его вероятную причастность к преступлению фальсификации или изменения и неправомерного использования документов.
Согласно информации, полученной от правительства Мексики, вышеупомянутое преступление заключается в изменении или изменении некоторых элементов оригинала документа без разрешения автора. Подделка документов считается преступлением, когда лицу, государству причиняется вред или предпринимается попытка получить какую-либо выгоду.
Раздел VIII книги II Федерального уголовного кодекса предусматривает, что любой, кто занимается фальсификацией личных документов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 7 с половиной лет. Со своей стороны, если подлинность публичного документа изменена или изменена, штраф составляет от 4 до 12 лет.
Как сообщить о преступлении фальсификации или изменении документов?
Согласно правительству Мексики, сообщить об этих преступлениях можно следующими способами:
- номер телефона 01 800 00 8 54 00, на этой линии есть обслуживание 24 часа в сутки, 365 дней в году.
- по электронной почте на адрес atencionpgr@pgr.gob.mx
-Лично в любом офисе Генеральной прокуратуры
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