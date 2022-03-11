Они отождествляют гигантскую галапагосскую черепаху с другой вымершей сто лет назад

Кито, 10 марта Исследователи из американских университетов определили в архипелаге Галапагосских островов гигантскую черепаху, родственную другой, вымершей с начала 20-го века и населяющую остров Сан-Кристобаль, сообщило в четверг Министерство окружающей среды Эквадор. До сих пор этот вид был известен как «Chelonoidis chathamensis», но после исследований ученые сочли, что он не соответствует этой идентификации, но ему следует дать новое название. Исследования, проведенные исследователями из университетов Ньюкасла и Йеля, Заповедника Галапагосских островов и других учреждений, гарантируют, что название «chelonoidis chathamensis» соответствует виду, который действительно вымерл, поэтому особей, которые сейчас живут на острове Сан-Кристобаль, следует идентифицировать другое имя. Это открытие стало результатом сравнения генетического анализа черепах, обитающих в настоящее время в Сан-Кристобале, с ДНК черепах, описанных выше. Дело в том, что генетические исследования гигантских галапагосских черепах начались только в 1995 году, а к концу 1999 года все сохранившиеся виды, по-видимому, были описаны, пояснило в заявлении министерства. Позже ученые провели исследования вымерших видов. С помощью последних исследований исследователи пришли к выводу, что почти 8000 черепах, обитающих в Сан-Кристобале, «возможно, не являются Chelonoidis chathamensis, но соответствуют совершенно новой линии, которая еще не описана». В научном отчете также предупреждается, что «описанная линия (Cheledonis chathamensis), основанная на останках, собранных Калифорнийской академией наук в 1906 году в пещерах в верхней части острова, может быть вымерла и что два вида черепах жили вместе, обитаемые на острове». В настоящее время группа исследователей восстанавливает новые образцы ДНК, чтобы уточнить статус черепах и определить, как связаны нынешние и вымершие виды. Для ученых исчезнувшим видам следует присвоить имя «Chelonoidis chathamensis», а живому таксону дать новое название. Галапагосские острова, расположенные в Тихом океане примерно в тысяче километров к западу от континентального побережья Эквадора, считаются огромной природной лабораторией, которая позволила великим ученым, таким как англичанин Чарльз Дарвин, который вдохновил свою теорию о естественном отборе видов в богатых биоразнообразие этого архипелага. ШЕФ фа/фгг/ррт