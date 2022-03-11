Они создают тест ДНК, способный выявлять более 50 заболеваний, которые трудно диагностировать одновременно

Австралийские ученые создали новый тест ДНК, который позволяет выявить более 50 генетических заболеваний и сократить время ожидания диагностики с нескольких лет до нескольких дней.

Тест был разработан в Институте медицинских исследований Гарвана в Сиднее совместно с сотрудниками из Великобритании и Израиля. Специалистам, используя один образец ДНК, обычно взятый из крови, удалось провести тест, который работает путем сканирования генома пациента с использованием технологии секвенирования Nanopore. Таким образом, этот тест может исследовать геном более 50 неврологических и нервно-мышечных генетических заболеваний, включая болезнь Гентингтона, мышечные дистрофии, синдром хрупкой X и другие.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что тест был точным, что позволило исследовательским группам начать валидацию, чтобы сделать этот новый тест доступным в патологических службах по всему миру. Заболевания, охваченные тестом, относятся к классу из более чем 50 заболеваний, вызванных необычно длинными и повторяющимися последовательностями ДНК в генах человека, известными как тандемные расстройства расширения с короткими повторениями. Эти типы расстройств могут передаваться от родителя к ребенку, могут быть опасными для жизни и обычно связаны с повреждением мышц и нервов.

Соавтор исследования, Кишор Кумар, сотрудник Центра клинической геномики Кингхорна при Институте медицинских исследований Гарвана в Сиднее, заявил, что «текущее генетическое тестирование на эти заболевания было случайным и длилось годами. Этот тест может продолжаться в течение длительного времени, не обнаруживая генов, участвующих в заболевании. Мы называем это диагностической одиссеей, и это может быть довольно стрессовым для пациентов и их семей».

Специалист Айра Девесон, директор геномных технологий Института Гарвана и ведущий автор исследования, прокомментировала, основываясь на своих результатах: «Мы правильно диагностировали всех пациентов с уже известными состояниями, такими как болезнь Хантингтона, синдром хрупкой X, наследственная мозжечковая атаксия, миотонические дистрофии, миоклоническая эпилепсия, заболевания двигательных нейронов и многое другое».

Их часто трудно диагностировать из-за сложных симптомов, которые проявляются у пациентов, сложного характера повторяющихся последовательностей и ограничений существующих методов генетического тестирования», — говорит доктор Девесон (Pexels)

«Их часто трудно диагностировать из-за сложных симптомов, которые проявляются у пациентов, сложного характера повторяющихся последовательностей и ограничений существующих методов генетического тестирования», — говорит доктор Девесон.

«Этот новый тест полностью изменит способ диагностики этих заболеваний, поскольку теперь мы можем выявлять все расстройства одновременно с помощью одного теста ДНК». Кумар подтвердил, что тест поможет пациентам избежать многолетней ненужной биопсии мышц или нервов из-за заболеваний, которые не поддаются лечению или являются рискованными, которые подавляют их иммунную систему.

«Для пациентов новый тест изменит правила игры и поможет положить конец тому, что часто бывает утомительной задачей», — говорит Кумар. Хотя повторные нарушения расширения невозможно вылечить, более быстрая диагностика может помочь врачам раньше выявить и лечить осложнения заболевания, такие как проблемы с сердцем, связанные с атаксией Фридрейха.

Технология Nanopore, которая использовалась для разработки теста, меньше и дешевле стандартных тестов, поэтому команда надеется, что она облегчит ее внедрение в лабораториях патологии.

«С помощью Nanopore устройство для секвенирования генов было уменьшено с размера холодильника до размера степлера, и оно стоит около 1000 долларов по сравнению с сотнями тысяч, необходимых для основных технологий секвенирования ДНК», — завершила Девесон.

Исследователи ожидают, что технология будет использоваться в диагностической практике в течение двух-пяти лет, но сначала они должны получить клиническую аккредитацию, процесс, который уже начался (Pexels)

Исследователи ожидают, что технология будет использоваться в диагностической практике в течение двух-пяти лет, но сначала необходимо получить клиническую аккредитацию, процесс, который уже начался. По словам Джина Рейвенскрофт, соавтора исследования и исследователя, работающего над генетикой редких заболеваний в Медицинском исследовательском институте Гарри Перкинса, после аккредитации тест также превратит исследования в генетические заболевания.

Генетические расстройства, которые появляются во взрослом возрасте, не получили такого внимания в исследованиях, как те, которые возникают в первые годы жизни. «Обнаружив больше людей с этими редкими заболеваниями, которые появляются во взрослом возрасте, и тех, которые могут быть бессимптомными, мы сможем узнать больше о широком спектре редких заболеваний с помощью когортных исследований, что в противном случае было бы трудно сделать», — заключил Рейвенскрофт.

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