Они обыграли Элиаса Чипрута де Меркурио за комментарий мачо к Саше Сокол и Луису де Льяно

Жалоба, поданная Сашей Соколом в Международный женский день на продюсера Луиса де Льяно, которого он обвинил в том, что в 14 лет злоупотреблял своей уязвимостью, чтобы начать романтические отношения, основанные на силе тогдашнего 39-летнего мужчины, потрясла публику.

И это то, что Саша поведал в пространном заявлении, что Де Льяно знал, как манипулировать ею в отношениях свиданий, которые длились четыре года, до того, как переводчик Serás el aire достиг совершеннолетия.

Актриса также заявила, что на протяжении более трех десятилетий она не хотела говорить о проблеме, которая вызвала у нее такой конфликт, который заставил ее задуматься о том, что она стала жертвой мужчины, который до сих пор совершал против нее насилие, говоря об этом публично.

Певица поделилась сообщением в своих социальных сетях, а ее управляющая компания OCESA распространила заявление (Фото: инстаграм/ @timbiriche_4reva)

Жалоба Саши появилась через два дня после публикации интервью Луиса де Льяно с Йорди Росадо, где он сказал, что глубоко влюбился в тогдашнего подростка, а также апеллировал, что «девочки ищут фигуру отца». Де Ллано минимизировал этот вопрос и сказал, что отношения длились шесть месяцев, а не четыре года, которые Саша обеспечил себе впоследствии.

После жалобы бывшего ведущего Canal 22 пользователи социальных сетей осудили произошедшее и выступили с критикой Де Льяно, который пока не высказывал никаких комментариев.

Помимо публики, деятели сферы развлечений также высказались за то, чтобы Саша выразил свою поддержку. Лаура Сапата, Маурисио Мартинес, Андреа Легаррета, Дульсе, Офелия Кано, Пати Чапой и их бывшие товарищи по команде Timbiriche Эрик Рубин и Бенни Ибарра подтвердили свою любовь к «своей сестре».

Луис де Льяно упомянул, что Саша в «Соколе» видел в нем фигуру отца (Фото: Instagram)

Однако певец вызвал в этот день импульс своим смехотворным высказыванием на эту тему. Это Элиас Чипрут, член группы Mercurio, который опубликовал комментарий, который был описан как мачо, женоненавистнический и лишенный сочувствия.

В своей последней встрече со СМИ для продвижения предстоящего тура Boy Band Experience, где Mercurio будет чередоваться с такими группами, как Kairo, Tierra cero и Ragazzi, певцов допрашивали по поводу проблемы, связанной с Сашей и Де Льяно, и именно Элиас сделал неразумное заявление:

«Мы не можем знать о Саше Сокол, мы никогда не были презервативом Луиса де Льяно», - сказал певец Explota corazón.

Столкнувшись с этим выражением, в середине пресс-конференции репортер Пепе Рендон сказал члену Mercurio, что его заявление было женоненавистническим, особенно когда только что прошел Международный женский день.

Дэнни, Элиас, Родриго, Гектор и Пончо, члены Mercurio сегодня (группа IG: mercurio)

«Скорее, вопрос немного предвзятый, не то, что он чреват женоненавистничеством, просто как мы собираемся иметь представление о том, что произошло в Тимбрише, если здесь нет члена Тимбрихе, а затем спрашивать у кого-то его мнение о том, чего они не знают или просто не могут знать, заставляет меня немного абсурд, об этом». певец.

«И правда в том, что мы поддерживаем любого человека, каждый живет своей реальностью, никто не может положить руки в огонь...», - сказал бывший телеведущий.

Как и ожидалось, пользователи сети подняли свой голос на противоречивые комментарии: «Это звучало очень грубо и что матери стоит того, что перенесла Саша в детстве», «Этот парень, кто он, и не славится быть таким ленивым», «Этот комментарий мачо был жалким», «Надеюсь, этого не случится с какой-то женщиной в вашей семье. чтобы никто не смеялся над ней»,» Когда они просят пойти на их концерт 90-х, вспомните это видео»; «Вато не могут понять, что, потому что с ними хорошо обращались, это не значит, что это так с девушками, которых они играют буквально»; «Они говорят, что они не мачо», «Какой неудачный комментарий», Вот некоторые из критических замечаний, которые получил Chiprout.

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