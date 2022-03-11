Это результаты Tris Clásico за четверг, 10 марта 2022 года

Прогнозы государственной помощи Национальной лотереи (Lotenal) сообщили о результатах розыгрыша Tris на сегодня, 10 марта 2022 года.

Позаботьтесь о своем билете, он очень ценен, потому что это официальное доказательство того, что вы можете потребовать деньги в случае, если вы выиграете, храните его в надежном месте и убедитесь, что с ним не обращаются жестоко.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня проведения соответствующего конкурса, чтобы забрать свой приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы присуждаются в национальной валюте и на условиях, указанных на обратной стороне билета, а также в соответствии с правилами розыгрыша или рассматриваемого розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше Tris 28392 составляет: 43862.

Если вы хотите увидеть розыгрыш в реальном времени для этого и каждого из призов, сделанных Национальными прогнозами лотерей, перейдите по этой ссылке.

С понедельника по воскресенье пять раз в день результаты розыгрыша Tris делятся в зависимости от их модальности.

Модальности: Трис Полдень, который состоится в 13:00; Трис трех, который состоится в 15:00; Трис Экстра, который состоится в 17:00; Трис Семи, который выступает в 19:00; и Tris Classic, который наступает в 21:00.

Ознакомьтесь с подробным списком результатов розыгрыша Tris, количеством призов и выигранными суммами здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Трис?

Люди могут играть в Трис, заплатив от одного песо с возможностью выиграть до 50 тысяч песо, а благодаря его различным способам шанс получить больше денег может увеличиваться в зависимости от сыгранных чисел и того, как они играются.

Для жеребьевки урны для голосования Трис выбирают наугад пять чисел, чтобы сформировать пятизначную цифру.

Вы можете играть в Tris, заполнив рулевое колесо с тремя квадратами: A, B и C, отметив их слева направо и сделав ставку на любой из режимов карандашом, синими или черными чернилами.

Другой способ игры - диктовать агенту прогнозов номера, с которыми вы хотите играть, он вводит их в систему, не используя колесо, ему нужно будет только указать, сколько ставок он купит, дату розыгрыша, в котором он хочет участвовать, и режим.

Вы также можете записать номера на листе и передать их продавцу для ручного ввода.

Третий вариант - попросить продавца предоставить Тризматик, в котором все будет оставлено на волю случая, и система случайным образом выберет комбинацию чисел для каждой ставки, которую вы хотите сделать. Вам нужно будет только указать, сколько номеров вы хотите сыграть, сколько вы хотите инвестировать и дату розыгрыша.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

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