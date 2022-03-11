Таковы результаты Chispazo в четверг, 10 марта 2022 года

Вы участвовали в розыгрыше Chispazo 10 марта 2022 года и хотите узнать, выиграли ли вы? Здесь вы можете увидеть выигрышную комбинацию, выпущенную Предсказаниями государственной помощи Национальной лотереи (Lotenal).

Позаботьтесь о своем билете, это очень важно, потому что это официальная квитанция, чтобы забрать деньги в случае, если вы выиграете, храните его в надежном месте и убедитесь, что он не поврежден.

Помните, что у вас есть только 60 календарных дней, считая со дня проведения соответствующего конкурса, чтобы забрать свой приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выдаются в национальной валюте и на условиях, указанных на обратной стороне билета, а также в соответствии с правилами розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше 8954 Chispazo составляет: 01, 02, 03, 13 и 19.

Чтобы увидеть розыгрыш этого и каждого из призов Национальной лотереи Predictions, перейдите по этой ссылке.

Chispazo проводит два розыгрыша в день, с понедельника по воскресенье, поэтому вы можете зарегистрироваться на следующие издания: Chispazo de las Tres, который проводится в 15:00 днем, и Chispazo Clásico, который проходит в 21:00.

Если вы хотите узнать подробный список призов для розыгрыша Chispazo, перейдите сюда, где вы можете увидеть количество победителей и суммы награжден.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Чиспазо?

Чтобы принять участие в Chispazo, вам нужно купить колесо за 10 песо, в котором пять квадратов по 28 чисел в каждом, чтобы вы могли составлять разные комбинации. Вам нужно выбрать номера, на которые вы хотите играть.

Таким же образом вы можете указать своему агенту прогноза, чтобы он вводил цифры для вас в систему, не используя рулевое колесо.

Если вы предпочитаете оставить все на волю случая, попросите своего агента по прогнозам Chispatico, система выберет для вас номера случайным образом.

Урна случайным образом вытягивает сферы с соответствующими номерами. Чтобы выиграть, номера должны совпадать с теми, которые вы выбрали, как минимум два, чем больше совпадет, тем выше приз.

Если в розыгрыше нет победителей за первое место, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими второе место, если второе место не выигрывает, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими третье место и так далее.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованный институт Федеральной государственной администрации, который отвечает за проведение розыгрышей денежных призов, предназначенных для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и который переориентирован на добиваясь равенства, мексиканцы могут самостоятельно удовлетворять свои насущные потребности.

Она обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет прибыли тех, кого она получает.

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