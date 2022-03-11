Вице-президент Испании: «Boric — новый левый в Латинской Америке»

Сантьяго де Чили, 10 марта Вице-президент правительства Испании и министр труда Иоланда Диас заявила в четверг, что будущий президент Чили Габриэль Борик представляет «без сомнения» новых левых в Латинской Америке и что это «не имеет никакого отношения» к режимам Никарагуа , Венесуэле и Кубе. В интервью местному каналу CNN Chile Диас сказал, что бывший студенческий лидер «имеет гораздо более широкий взгляд, который более тесно связан с проектами социального большинства и вызовами сегодняшнего дня». Политика входит в состав испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, который отправился в Чили, чтобы присутствовать на инаугурации Борича в эту пятницу, самого молодого президента в истории страны и первого президента, не входящего в два центральных блока, которые правили с момента возвращения к демократии в 1990 году. «Я думаю, что есть огромные надежды вокруг проекта, который открывает президент Борич, который связан с новым политическим временем, возглавляемым мужчинами и женщинами, которые делают демократию главной ценностью», - сказал он. Эти лидеры, указал он, «плетут политику с малого возраста, наводя мосты и всегда с желанием строить, приближать, а не разделять». «Надежда абсолютна не только в Латинской Америке, я осмелюсь сказать, что в моей стране и в Европейском союзе в целом», - добавил вице-президент Испании, который примет участие в торжественной церемонии инвестирования в прибрежном городе Вальпараисо в пятницу и встретится с Боричем в воскресенье. Диас также сослался на войну на Украине, которую он охарактеризовал как «преступную» и осудил, что Путин «убивает украинский народ». «Кажется непонятным, что в 21 веке у нас война в Европе (...) Я вообще не могу разделить близость с Путиным, откуда бы они ни пришли. Я не понимаю причин, по которым левые секторы близки к Путину», - сказал он.