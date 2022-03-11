Сенат США возобновляет закон о снижении цены на инсулин

Вашингтон, 11 марта Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в последние дни возродил законопроект о снижении цены на инсулин и стремится, чтобы он был вынесен на голосование позже в этом месяце, сказал он в интервью Efe. Инициатива предлагает снизить с 600 до 35 долларов цену, которую каждый американец платит в среднем в месяц за инсулин, важнейший препарат для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом. «В этом месяце мы хотели бы провести голосование по инсулину», — заявил сенатор от Нью-Йорка. Президент США Джо Байден в своем обращении 1 марта о положении в Союзе возобновил свою просьбу к Конгресу снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, особенно инсулин, который стал символом высоких цен, которые платят американцы. Сразу после выступления Шумер раскрыл в письме своим единоверцам, что ведет переговоры с республиканской оппозицией об ограничении доплаты инсулина 35 долларами. Согласно данным Национального института здравоохранения (NIH), в Соединенных Штатах около 34,2 миллиона человек страдают диабетом, что составляет 10,5% населения. Заболеваемость выше среди латиноамериканцев, у которых на 70% больше шансов диагностировать диабет и в 1,3 раза больше шансов умереть от диабета, согласно последним данным за 2018 год, полученным от Министерства здравоохранения. Шумер напомнил, что из-за высокой стоимости инсулина многие американцы вводят меньшие дозы или пропускают несколько уколов, чтобы продлить его действие. Этот метод может ухудшить диабет и увеличить вероятность слепоты, почечной недостаточности или потери чувствительности в ногах и руках. Согласно исследованию Министерства здравоохранения США, цена на инсулин в США резко выросла за последнее десятилетие, и к 2018 году она уже была в десять раз дороже, чем в 32 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ШЕФ уд/фунт-барр (фото) (видео)