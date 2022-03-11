Конгресс США утвердил федеральный бюджет в размере почти 14 миллиардов долларов помощи Украине

El proyecto, que avanzó con votos a favor de 490 y 9 en contra (ocho demócratas y un republicano), fue presentado por el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Baja, Steny Hoyer. Otros dos demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez y Hank Johnson, votaron "presente". Foto de archivo. EFE/ Jim Lo Scalzo

Конгресс США утвердил новый федеральный бюджет на 2022 год в этот четверг в размере 13,6 миллиарда долларов помощи Украине, которая включает в себя экономический и гуманитарный компонент, а также оружие и боеприпасы.

Законодатели столкнулись с последними из серии столкновений с изоляцией, когда государственное финансирование должно было быть выплачено с полуночи пятницы по субботу, а это означает, что тысячи рабочих были бы отправлены домой без оплаты труда.

Поскольку крайний срок быстро приближается, сенаторы от верхней палаты законодательного органа последовали за своими коллегами из Палаты представителей, которые дали зеленый свет пакету в 1,5 миллиарда долларов в среду.

«Мы выполняем наше обещание поддержать Украину в борьбе за свою жизнь против злого Владимира Путина», — говорится в заявлении лидера демократов Сената Чака Шумера.

Предложение было одобрено сенаторами обеих сторон и включает в себя экономический и гуманитарный компонент, а также оружие и боеприпасы

«Имея почти 14 миллиардов долларов чрезвычайной помощи, Конгресс одобрит более чем в два раза больше, чем первоначально запрашивала администрация».

Государственное финансирование регулярно становится спорным вопросом в Соединенных Штатах, поскольку соперники-демократы и республиканцы играют в соревновании с высокими ставками, рассматривают свои конкурирующие приоритеты на следующий финансовый год.

Три предыдущих раза в течение срока полномочий президента Джо Байдена законодатели откладывали утверждение плана расходов на весь финансовый год в пользу продления политики эпохи Трампа.

Но на этот раз вторжение России против своего соседа, поддерживаемого Западом, придало новый импульс этому процессу , и конечным результатом стало комфортное голосование 68 - 31 в пользу бюджета.

США одобрили увеличение помощи для Украины

Пентагон никогда не действовал с годичным перерывом, и высшее военное командование неоднократно предупреждало, что это будет большой проблемой для них, учитывая кровопролитие в Украине.

Значительное число республиканцев в Сенате пытались замедлить процесс, утверждая, что помощь Украине должна быть отделена от более крупного пакета финансирования.

Другие утверждали, что им нужно больше времени для оценки всеобъемлющего соглашения о финансировании на 2700 страниц, которое затрагивает все аспекты федерального правительства.

План предусматривает более 780 миллиардов долларов на оборонное финансирование, что на 5,6 процента больше, чем в прошлом году, и 730 миллиардов долларов необоронных денежных средств, что на 6,7 процента больше.

(С информацией от AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: